Зовсім окацапилася: Ані Лорак нарвалася на жорстку критику

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак присоромили за вибір на користь Росії

Ані Лорак, яка перебуває на ПМЖ в Росії, розлютила фанатів своїм вибором на користь країни-агресора. Гнівні коментарі посипалися на виконавицю під відео, яке вона опублікувала у Instagram.

Не так давно співачка обурила своїх підписників черговою перемогою у музичній премії "Жара Music Awards". Артистка отримала статуетку за краще шоу. А тепер ще й показала відео з виступу в Росії, чим зачепила українських фанатів.

Ані Лорак в Росії (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники зазначили, що Ані Лорак працьовита артистка, проте українців зачепив той факт, що між Росією і Україною, співачка обрала країну-агресора:

Далеко не найкраща.

Вона вже всім набридла своїми жахливими нарядами!

Мені дуже шкода, що між Україною і Росією ви обрали друге...

Нічого в ній особливого.

Шкода, що ти зовсім окацапилася.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак оголосила про початок нового життя. За словами популярної української співачки, яка вже, схоже, назавжди оселилася в Росії, "нове життя" у неї почнеться через два тижні, а точніше 16 квітня.

Також ми писали, що розкрита таємниця стосунків Ані Лорак та Лазарєва. За словами психолога, зараз у Кароліни і Сергія багато точок дотику, щоб дружити. Але ці точки - загальні інтереси, захоплення, погляди - обумовлені їх професією.