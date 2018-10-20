"Відразу не змогли виявити проблему": лідер популярної в 90-х групи розповів про смертельну хворобу

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Довгий час медики не могли встановити причину поганого самопочуття Віктора Рибiна

Фронтмен популярної групи "Дюна" 90-х Віктор Рибін і його дружина співачка Наталія Сенчукова в рамках телевізійної програми "Секрет на мільйон" оприлюднили страшну таємницю – вони страждають онкологією, у Вiктора рак шкіри. Інформація про це з'явилася в Instagram-акаунті російського видання "Стархiт".

Скріншот поста (instagram.com/starhit.ru)

За словами артистів, лікарі не відразу змогли виявити проблему, і не вважали дивні новоутворення на шкірі подружжя приводом для занепокоєння. І лише через багато місяців їм діагностували рак шкіри.

Ця пара не любить афішувати своє особисте життя, не кажучи вже про те, щоб публічно ділитися своїми проблемами зі здоров'ям, але у рамках шоу-програми вони вирішили поділитися своєю історією.

"Ми не хотіли зізнаватися, але потім вирішили, що може бути наш приклад комусь допоможе, застереже", – поділилася Наталя.

Перші симптоми у Сенчуковой проявилися цілих 4 роки тому. Але лікарі говорили, що у неї немає приводу для занепокоєння, і пропонували використовувати спеціальну мазь від появи на нозі плями. Але через півтора року такі ж плями з'явилися у Віктора на обличчі, і після повної діагностики в обох було виявлено базально-клітинний рак шкіри.

Зараз подружжя повністю зосереджені на своєму здоров'ї, а їх син дуже переживає за батьків.

Нагадаємо, популярний естрадний співак Росії В'ячеслав Добринін був госпіталізований.

Раніше був екстрено госпіталізований відомий радянський актор Армен Джигарханян.

Ми писали, що знаменитий хворий на рак російський актор госпіталізований.

Відео: РБК-Україна