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Воюють за "ЛНР": Ляшко розповів про родичів-зрадників

STYLERПерсона    16.12.2018 - 13:14

Відео: YouTube/NEWSONE

Близькі родичі Олега Ляшка воюють на Донбасі проти України на боці бойовиків. Про це сам політик розповів в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами народного депутата, його брат і сестра, будучи силовиками, змінили присяги і тепер служать "ЛНР". Через це політику довелося припинити спілкування з родичами.

"Мій брат, Сергій, якому я багато допомагав.. Допоміг пожежником у Харків вступити, все життя підтримував... Сьогодні, на жаль, він зрадив Україну, зрадив присязі і служить терористам в Луганську. Моя сестра Віка теж їм служить", - сказав він.

Воюють за &quot;ЛНР&quot;: Ляшко розповів про родичів-зрадників

Скріншот

За словами нардепа, таке рішення родичів він вважає зрадою не тільки України, але й його особисто.

"Я подзвонив братові, коли почалася війна, і сказав: Сергій, їдь звідти, я тобі допоможу, знайдемо роботу. На жаль, він не почув... Він не тільки Україну, він мене зрадив. Ця російська окупація пройшлась по серцю кожного з нас", - підсумував Ляшко.

Воюють за &quot;ЛНР&quot;: Ляшко розповів про родичів-зрадників

Скріншот

Раніше батько пораненого і захопленого російськими спецслужбами українського військового моряка Василя Сороки емоційно відреагував на поведінку Ляшка через блокування президії Верховної Ради під час розглядання питання про введення в країні військового положення.

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