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"Засинав на ходу": Сумська вказала на деталі загибелі Марини Поплавської

STYLERПерсона    21.10.2018 - 15:30
Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)
Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)

Водій автобусу працював без напарника

Популярна українська співачка і телеведуча Ольга Сумська розкрила нові деталі трагічної загибелі акторки "Дизель шоу" Марини Поплавської. Про це вона повідомила в коментарі до посту Facebook.

"Кілька днів тому мій Віталік, Фозі та інші артисти їздили в Запоріжжя на концерт в цьому "Неоплані"! Навіть фото є. І той же водій. За кермом він був один, без напарника, засинав на ходу", - сказала вона.

У зв'язку з цим, за словами Сумської, данна ситуація є "кошмаром".

"Це просто жах, як можна не контролювати ці моменти і порушення", - підкреслила вона.

&quot;Засинав на ходу&quot;: Сумська вказала на деталі загибелі Марини Поплавської

Скріншот коментаря (facebook.com/dizelmano)

Нагадаємо, в результаті ДТП, яка сталася близько 5:55 на трасі Київ — Чоп, загинула Марина Поплавська. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов потрапили в лікарню. Після ДТП обидва постраждалі учасники шоу вшанували пам'ять загиблої в своїх акаунтах в соціальних мережах.

До цього ми писали, що стало відомо про дату й місце прощання з актрисою.

Також раніше ми повідомляли несподівану причину смертельної аварії.

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