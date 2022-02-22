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Дружина Павліка вразила раніше невідомими деталями про себе: взялася за голову в 11 класі

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Вівторок 22 лютого 2022 09:05
Дружина Павліка вразила раніше невідомими деталями про себе: взялася за голову в 11 класі Фото: Катерина Репяхова вразила деталями біографії (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Ольвія Агаркова

Дружина 55-річного співака Віктора Павлика, 27-річна Катерина Репяхова - активний користувач соцмереж і блогер. Вона непогано заробляє в Інтернеті та навіть відкрито називає конкретні цифри й суми.

Дівчина ділиться з підписниками своїми проблемами та досягненнями, а також частенько розповідає про себе. Так, на сторінці в Instagram вона написала факти про себе, але не всі з них виявилися правдивими, тому пізніше Катерина озвучила достовірну інформацію про себе.

Вона опублікувала коротке відео, де в розкішній ніжно-рожевій корсетній сукні позує з букетом тюльпанів.

"Коли я тільки приїхала в столицю, влаштувалася промоутером в магазин", - розповіла про першу роботу в Києві Катерина.

Раніше дівчина скаржилася, що довгий час привчала чоловіка дарувати їй квіти, навіть без приводу. І зусилля Катерини не пішли нанівець.

Чоловік без нагадувань систематично дарує Катерині квіти та навіть пам'ятає, які її улюблені.

Також дівчина завжди може розраховувати на мамину підтримку - вона прихильно ставиться до всіх ідей дочки.

Крім того, з дитинства дівчина їздила з мамою за кордон. Тепер же рідна людина Катерини переїхала слідом за нею до Києва – мама допомагає дочці з сином Мішею та обожнює онука.

Про батька Репяхова говорити не любить, лише зазначає, що чоловік дуже непорядно вчинив зі своєю сім'єю. До 11 років Катерина жила з ним під одним дахом.

До слова, Катерина зізналася, що з Дмитром Карпачовим і Машею Єфросиніною познайомилася в соцмережі - написала особисто. Вона пообіцяла пізніше розкрити деталі відносин і співпраці зі знаменитостями.

Також дружина музиканта висловилася про свою успішність у школі. "Завжди погано вчилася в школі. Тільки в 11 класі взялася за голову, щоб скласти іспити", - зазначила дружина співака.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла про старт свого бізнесу і заінтригувала деякими деталями.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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