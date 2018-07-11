Місто, якому пощастило: Тростянець дивує туристів Круглим двором і унікальним дендропарком

Фото: Дендропарк "Нескучне", Тростянець (Олег Божко)

Тростянцю вдалося зберегти більшість історичних пам'яток, які не стоять у запустінні, а використовуються за своїм прямим призначенням

В Україні є близько двадцяти населених пунктів, які мають назву Тростянець. Але один з них - точно особливий. Це районний центр на Сумщині. Якщо раніше Тростянець був відомий переважно серед мешканців сусідніх областей, то із розвитком туристичної інфраструктури і реклами став привертати увагу й туристів з інших регіонів і країн.

Але в той же час цей регіон для багатьох залишається “білою плямою”. Часто ті, хто приїздить у Тростянець вперше в житті, кажуть, що місто стає для них свого роду відкриттям.

Гарна ідея для маршруту вихідного дня - дослідити Тростянець. А якщо маєте час, то й місця, які знаходяться порівняно неподалік від нього. Наприклад, тут близько - Харківська область, а в ній - Шарівський палац, Краснокутський дендропарк та художній музей у селі Пархомівка, де експонують оригінали картин Малевича, Пікассо і Шевченка.

Які місця у Тростянці варто обов’язково відвідати? Із таким питанням ми звернулися до виконуючого обов'язки директора Тростянецького краєзнавчого музею Євгена Маловічко. Він назвав основні цікавинки, які тут точно не варто пропустити.

Круглий двір, справжня "візитна картка" Тростянця

Це садиба-манеж, пам'ятка архітектури 19 сторіччя й найдавніша громадська споруда північно-східної України, яка збереглася до наших часів. Садиба овального типу зовні нагадує невелику фортецю.

По її периметру розміщені чотири круглі триярусні башти та одноповерхові приміщення, в яких навіть у 20 сторіччі ще проживали люди.

Фото: Круглий двір - "візитна картка" і окраса Тростянця (Олег Божко)

"У 1749 році садибу збудували Надаржинські – тодішні власники Тростянецької землі, які родині подарував Петро Перший. Круглий двір використовувався спершу для господарських потреб, а пізніше – для театральних і циркових вистав, які показували кріпаки", - розповідає Євген Маловічко.

Фото: Це найдавніша громадська споруда північно-східної України, яка збереглася до наших часів (instagram.com/lyudmila.shalina)

"Тростянцю пощастило, що свого часу у міста були хороші господарі, які побудували ці пам’ятки, і також пощастило, що сьогодні ці пам’ятки використовуються за призначенням. Знаєте, це буває в Україні не так часто, бо навіть у тих будівлях, які представляють історичний і культурний інтерес, знаходиться те, що там не має бути. Але у нас міська рада та її очільник Юрій Бова йде на те, щоб наша туристична інфраструктура розвивалася", - каже Євген Маловічко.

Садиба Леопольда Кеніга: краєзнавчий музей, кімната Чайковського і музей шоколаду

Ця садиба - пам'ятка архітектури 18-19 сторіччя. Культурний комплекс, що об’єднує і краєзнавчий музей, і художню галерею, і музей шоколаду.

Це розкішний будинок, збудований у стилі неокласицизму із елементами бароко. Флігелі будівлі були збудовані спадкоємцями Надаржинського у 1762 році. Рід Голіциних отримав садибу у якості приданого. У їхній власності будівля була до 1868 року. Тоді ці землі продали купцю Марку, а той перепродав у 1874 році цукрозаводчику Леопольду Кенігу.

Фото: Крім краєзнавчого музею та музею шоколаду, у садибі Кеніга можна відвідати кімнату Чайковського (uk.wikipedia.org)

"Чому бачимо таку велику різницю в часі між побудовами основних пам'яток? Тому що спочатку Олексієм Надаржинським, онуком Тимофія Васильовича Надаржинського, тут було побудовано одноповерхову споруду, від якої на сьогоднішній день залишилося тільки ліве і праве крило. Там нині знаходиться краєзнавчий музей і музей шоколаду. Центральну частину будинку, коли його господарем був знаменитий цукрозаводчик Леопольд Кеніг, перебудували у 1885 році та з’єднали центральну частину будівлі і два флігелі", - пояснює Євген.

Крім краєзнавчого музею та музею шоколаду, у садибі можна відвідати кімнату Чайковського, яку влаштували в дусі епохи, коли жив знаменитий композитор. Петро Чайковський перебував тут у 1863 році.

Фото: Круглий Двір (facebook.com/yura.bova.trostyanets)

Саме у Тростянці він написав свій перший симфонічний твір-увертюру “Гроза” за мотивами драми Островського. Цей твір з часом відкрив у Чайковському генія класичної музики і дав йому всесвітнє визнання.

Фото: У приміщенні також діє музей шоколаду (Олег Божко)

Також у місті знаходиться пам’ятник Петру Чайковському, який встановили у 1984 році до 120-річчя від початку його творчої діяльності. Це перший в Україні пам’ятник Чайковському у повний зріст, хоча вже й не єдиний.

Окремої уваги вартий і сам краєзнавчий музей у садибі Леопольда Кеніга.

Постійна виставкова панорама музею починається із експозицій, присвяченій природі краю. Тут є велика колекція експонатів місцевої флори і фауни, колекція археологічних знахідок на території регіону. Музей постійно працює над пошуками історичних свідчень, проводить виставки місцевих майстрів і художників.

Фото: Місцева шоколадна фабрика колись виробляла цукерки, які стали відомими в багатьох регіонах (Олег Божко)

Тростянецький краєзнавчий музей був заснований на початку 80-х років 20 сторіччя. У 2007 році тут повністю оновили і розширили експозиції. У цьому допомогли місцеві меценати, колекціонери. Музейне зібрання експонують у восьми кімнатах історичної споруди.

Вознесенський храм знаходиться неподалік від інших туристичних місць Тростянця. Храм був побудований у 1905-1913 роках на кошти фірми Кеніга і його спадкоємців.



Фото: Вознесенська церква у Тростянці (ukrainaincognita.com, Олег Година)

"Меценати вклади у будівництво храму дуже багато коштів. До того ж, були пожертвування жителів міста. В народі Вознесенський храм називають Червоною церквою за кольором із червоної цегли, а Благовіщенський храм - Білою церквою, бо збудована із білої цегли", - звертає увагу Євген Маловічко.

Благовіщенський храм. Будували його майже одночасно із Круглим Двором: із 1744 по 1750 роки.

"Цей храм був побудований Йосипом Надаржинським у пам’ять про свого батька Тимофія Надаржинського, який був духівником Петра Першого та протопресвітером Благовіщенського собору в Москві", - розповідає Євген Маловічко.

Це споруда у стилі раннього класицизму, що має елементи бароко. Територія церкви обведена масивної цегляної огорожею зі стовпами.

Дендропарк "Нескучне": три мальовничі озера і грот "Німф"

Справжня перлина міста! Це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Парк розташований на околиці Тростянця і займає цілих 256 гектарів.

В урочищі є три мальовничі озера, з яких витікає струмок з назвою Тростянець. Нескучне - прекрасне місце для родинного відпочинку на природі і для купання в озерах.

Фото: Урочище Нескучне (Олег Божко)

"Біля третього озера дендропарку розташована цікава пам'ятка архітектури - грот "Німф". Від початку парку до цього місця дорога пішки займає близько 35-40 хвилин і стільки ж – назад. Але побачити грот варто!

Фото: Дендропарк “Нескучне” на околиці Тростянця (Олег Божко)

Грот “Німф” - це будівля 1809 року. За однією із версій, грот звели на честь 100-річчя Полтавської битви онукою Надаржинського Олександрою Надаржинською-Корсаковою.

Фото: У Нескучному є три мальовничі озера, які прекрасно підходять для відпочинку на природі (Олег Божко)

"Грот використовували для пікніків, для балетних вистав. Але це лише версії, бо документальних підтверджень справжньому застосуванню цього місця - немає. Поруч знаходиться будинок лісодослідної станції 1911 року побудови. На той час це був будинок управляючого лісовим господарством Кеніга", - каже в.о. директора музею.

Фото: Дендропарк “Нескучне” на околиці Тростянця (Олег Божко)

Цукрові заводи Леопольда Кеніга і сучасна шоколадна фабрика

Як ми вже згадували раніше, історія Тростянця тісно пов’язана із життям знаменитого цукрозаводчика Леопольда Кеніга. У 1870-х він став власником земель, де з часом збудував два цукрових і один рафінадний завод.

Тут також були його фабрика із виробництва в'язального паперу, паркетна фабрика і винокурний завод.

Фото: Грот "Німф", збудований у 1809 році, використовували для пікніків, для балетних вистав (Олег Божко)

Кеніг провів у свій маєток електрику, згодом у місті звели дизельну електростанцію. За його сприяння тут провели і залізницю: так виникла теперішня залізнична станція Смородине. У 1881 році в Тростянці з'явилася власна телефонна станція, а згодом відкрилася і нова лікарня.

У 20 сторіччі в приміщенні цукрового заводу діяла шоколадна фабрика "Україна". Із 1995 року вона входить до складу компанії "Крафт Фудз Україна". З часом виробляти свою стару продукцію тут припинили, і тепер виготовляють шоколад і цукерки інших торгових марок.

Фото: За однією із версій, грот звели на честь 100-річчя Полтавської битви онукою Надаржинського Олександрою Надаржинською-Корсаковою (Олег Божко)

Мешканці Сумської області та навколишніх регіонів добре знають назви цукерок, які колись виготовляла ця фабрика. Наприклад, "Скворцы", "Сопілка", "Тростинка", "Криничка". Для таких туристів відвідування музею шоколаду – це і свого роду ностальгія за часами, коли Тростянецька шоколадна фабрика виготовляла ті солодощі. Зараз у музеї зберігаються обгортки від того вже легендарного шоколаду і цукерок.

"Схід Рок", "Стара Фортеця", "Чайковський FEST": фестивальний туризм у Тростянці

Тростянець відомий на Сумщині та в інших регіонах і завдяки кільком фестивалям, деякі із яких вже стали своєрідними брендами міста.

Наприклад, фестиваль історичної реконструкції "Стара Фортеця. Подорож крізь століття", рок-фестиваль "Схід Рок" і фестиваль класичної музики "Чайковський FEST". Фестивалі привертають увагу туристів з різних куточків країни.

Відео: Фестиваль "Стара Фортеця", місто Тростянець, 28-30 червня 2018 року (Youtube-канал "Голос Громади")

"Чайковський FEST" цього року пройшов 25-27 травня, "Стара Фортеця" - 28-30 червня. "Схід Рок" проведуть 10-12 серпня, тому ще є час спланувати поїздку і придбати квитки на рок-подію. Крім того, до місцевих мешканців із концертами доволі часто навідуються й артисти із сольними виступами.

"Кілька разів, приміром, до нас приїздили скрипалі з Японії і Кореї. Люди платять 50-100 грн за квиток на концерт музиканта, який грає в іншому місті за 300-350 грн. Це дає можливість жителям відчувати себе повноцінно", - розповідає міський голова Тростянця Юрій Бова.

Фото: Фестиваль "Схід Рок" давно став брендом (instagram.com/cxidpok)

"Раніше, коли наша молодь їхала вчитися у ВНЗ інших міст, то на запитання "Ви звідки?" часто відповідали, що вони із Сум. Вважали, що наше місто – це глуха і несолідна провінція. Із розвитком туризму і пожвавленням життя у місті зараз вже частіше кажуть, що вони саме із Тростянця", - додає він.

Фото: Фестиваль "Стара Фортеця", Тростянець, 28-30 червня 2018 року (facebook.com/aleksandr.mykolenko)

У 2007 році у місті провели опитування. Людей запитали: "Чи хотіли б ви й далі жити у Тростянці?". Результати опитування показали, що із міста хотіли виїхати близько 70% людей. Таке саме опитування провели у 2014-му. Бажаючими покинути місто виявилося всього кілька відсотків.

Як добратися до Тростянця?

З Києва до Тростянця – 364 кілометри. Зі столиці до міста йде пряма маршрутка та курсує декілька потягів. Наприклад, Ужгород-Харків.

Від Харкова місто знаходиться на відстані у 120 км, звідти можна доїхати автобусом через Охтирку або потягом. Суми знаходяться від Тростянця усього у 59 кілометрах, а Полтава – у 110. На сайті фестивалю "Схід Рок" запевняють, що із обласних центрів Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей доїхати до міста не складно.

Зверніть увагу: Через те, що в Україні налічується близько 20 населених пунктів із назвою Тростянець, квиток на потяг треба брати до залізничної станції Смородине. Це зробили для зручності пасажирів, щоб не було плутанини ыз назвами.

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