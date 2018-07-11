Місто, якому пощастило: Тростянець дивує туристів Круглим двором і унікальним дендропарком

Тростянцю вдалося зберегти більшість історичних пам'яток, які не стоять у запустінні, а використовуються за своїм прямим призначенням
В Україні є близько двадцяти населених пунктів, які мають назву Тростянець. Але один з них - точно особливий. Це районний центр на Сумщині. Якщо раніше Тростянець був відомий переважно серед мешканців сусідніх областей, то із розвитком туристичної інфраструктури і реклами став привертати увагу й туристів з інших регіонів і країн.
Але в той же час цей регіон для багатьох залишається “білою плямою”. Часто ті, хто приїздить у Тростянець вперше в житті, кажуть, що місто стає для них свого роду відкриттям.
Гарна ідея для маршруту вихідного дня - дослідити Тростянець. А якщо маєте час, то й місця, які знаходяться порівняно неподалік від нього. Наприклад, тут близько - Харківська область, а в ній - Шарівський палац, Краснокутський дендропарк та художній музей у селі Пархомівка, де експонують оригінали картин Малевича, Пікассо і Шевченка.
Які місця у Тростянці варто обов’язково відвідати? Із таким питанням ми звернулися до виконуючого обов'язки директора Тростянецького краєзнавчого музею Євгена Маловічко. Він назвав основні цікавинки, які тут точно не варто пропустити.
Це садиба-манеж, пам'ятка архітектури 19 сторіччя й найдавніша громадська споруда північно-східної України, яка збереглася до наших часів. Садиба овального типу зовні нагадує невелику фортецю.
По її периметру розміщені чотири круглі триярусні башти та одноповерхові приміщення, в яких навіть у 20 сторіччі ще проживали люди.
Фото: Круглий двір - "візитна картка" і окраса Тростянця (Олег Божко)
"У 1749 році садибу збудували Надаржинські – тодішні власники Тростянецької землі, які родині подарував Петро Перший. Круглий двір використовувався спершу для господарських потреб, а пізніше – для театральних і циркових вистав, які показували кріпаки", - розповідає Євген Маловічко.
Фото: Це найдавніша громадська споруда північно-східної України, яка збереглася до наших часів (instagram.com/lyudmila.shalina)
"Тростянцю пощастило, що свого часу у міста були хороші господарі, які побудували ці пам’ятки, і також пощастило, що сьогодні ці пам’ятки використовуються за призначенням. Знаєте, це буває в Україні не так часто, бо навіть у тих будівлях, які представляють історичний і культурний інтерес, знаходиться те, що там не має бути. Але у нас міська рада та її очільник Юрій Бова йде на те, щоб наша туристична інфраструктура розвивалася", - каже Євген Маловічко.
Ця садиба - пам'ятка архітектури 18-19 сторіччя. Культурний комплекс, що об’єднує і краєзнавчий музей, і художню галерею, і музей шоколаду.
Це розкішний будинок, збудований у стилі неокласицизму із елементами бароко. Флігелі будівлі були збудовані спадкоємцями Надаржинського у 1762 році. Рід Голіциних отримав садибу у якості приданого. У їхній власності будівля була до 1868 року. Тоді ці землі продали купцю Марку, а той перепродав у 1874 році цукрозаводчику Леопольду Кенігу.
Фото: Крім краєзнавчого музею та музею шоколаду, у садибі Кеніга можна відвідати кімнату Чайковського (uk.wikipedia.org)
"Чому бачимо таку велику різницю в часі між побудовами основних пам'яток? Тому що спочатку Олексієм Надаржинським, онуком Тимофія Васильовича Надаржинського, тут було побудовано одноповерхову споруду, від якої на сьогоднішній день залишилося тільки ліве і праве крило. Там нині знаходиться краєзнавчий музей і музей шоколаду. Центральну частину будинку, коли його господарем був знаменитий цукрозаводчик Леопольд Кеніг, перебудували у 1885 році та з’єднали центральну частину будівлі і два флігелі", - пояснює Євген.
Крім краєзнавчого музею та музею шоколаду, у садибі можна відвідати кімнату Чайковського, яку влаштували в дусі епохи, коли жив знаменитий композитор. Петро Чайковський перебував тут у 1863 році.
Фото: Круглий Двір (facebook.com/yura.bova.trostyanets)
Саме у Тростянці він написав свій перший симфонічний твір-увертюру “Гроза” за мотивами драми Островського. Цей твір з часом відкрив у Чайковському генія класичної музики і дав йому всесвітнє визнання.
Фото: У приміщенні також діє музей шоколаду (Олег Божко)
Також у місті знаходиться пам’ятник Петру Чайковському, який встановили у 1984 році до 120-річчя від початку його творчої діяльності. Це перший в Україні пам’ятник Чайковському у повний зріст, хоча вже й не єдиний.
Окремої уваги вартий і сам краєзнавчий музей у садибі Леопольда Кеніга.
Постійна виставкова панорама музею починається із експозицій, присвяченій природі краю. Тут є велика колекція експонатів місцевої флори і фауни, колекція археологічних знахідок на території регіону. Музей постійно працює над пошуками історичних свідчень, проводить виставки місцевих майстрів і художників.
Фото: Місцева шоколадна фабрика колись виробляла цукерки, які стали відомими в багатьох регіонах (Олег Божко)
Тростянецький краєзнавчий музей був заснований на початку 80-х років 20 сторіччя. У 2007 році тут повністю оновили і розширили експозиції. У цьому допомогли місцеві меценати, колекціонери. Музейне зібрання експонують у восьми кімнатах історичної споруди.
Вознесенський храм знаходиться неподалік від інших туристичних місць Тростянця. Храм був побудований у 1905-1913 роках на кошти фірми Кеніга і його спадкоємців.
Фото: Вознесенська церква у Тростянці (ukrainaincognita.com, Олег Година)
"Меценати вклади у будівництво храму дуже багато коштів. До того ж, були пожертвування жителів міста. В народі Вознесенський храм називають Червоною церквою за кольором із червоної цегли, а Благовіщенський храм - Білою церквою, бо збудована із білої цегли", - звертає увагу Євген Маловічко.
Благовіщенський храм. Будували його майже одночасно із Круглим Двором: із 1744 по 1750 роки.
"Цей храм був побудований Йосипом Надаржинським у пам’ять про свого батька Тимофія Надаржинського, який був духівником Петра Першого та протопресвітером Благовіщенського собору в Москві", - розповідає Євген Маловічко.
Це споруда у стилі раннього класицизму, що має елементи бароко. Територія церкви обведена масивної цегляної огорожею зі стовпами.
Справжня перлина міста! Це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Парк розташований на околиці Тростянця і займає цілих 256 гектарів.
В урочищі є три мальовничі озера, з яких витікає струмок з назвою Тростянець. Нескучне - прекрасне місце для родинного відпочинку на природі і для купання в озерах.
Фото: Урочище Нескучне (Олег Божко)
"Біля третього озера дендропарку розташована цікава пам'ятка архітектури - грот "Німф". Від початку парку до цього місця дорога пішки займає близько 35-40 хвилин і стільки ж – назад. Але побачити грот варто!
Фото: Дендропарк “Нескучне” на околиці Тростянця (Олег Божко)
Грот “Німф” - це будівля 1809 року. За однією із версій, грот звели на честь 100-річчя Полтавської битви онукою Надаржинського Олександрою Надаржинською-Корсаковою.
Фото: У Нескучному є три мальовничі озера, які прекрасно підходять для відпочинку на природі (Олег Божко)
"Грот використовували для пікніків, для балетних вистав. Але це лише версії, бо документальних підтверджень справжньому застосуванню цього місця - немає. Поруч знаходиться будинок лісодослідної станції 1911 року побудови. На той час це був будинок управляючого лісовим господарством Кеніга", - каже в.о. директора музею.
Фото: Дендропарк “Нескучне” на околиці Тростянця (Олег Божко)
Як ми вже згадували раніше, історія Тростянця тісно пов’язана із життям знаменитого цукрозаводчика Леопольда Кеніга. У 1870-х він став власником земель, де з часом збудував два цукрових і один рафінадний завод.
Тут також були його фабрика із виробництва в'язального паперу, паркетна фабрика і винокурний завод.
Фото: Грот "Німф", збудований у 1809 році, використовували для пікніків, для балетних вистав (Олег Божко)
Кеніг провів у свій маєток електрику, згодом у місті звели дизельну електростанцію. За його сприяння тут провели і залізницю: так виникла теперішня залізнична станція Смородине. У 1881 році в Тростянці з'явилася власна телефонна станція, а згодом відкрилася і нова лікарня.
У 20 сторіччі в приміщенні цукрового заводу діяла шоколадна фабрика "Україна". Із 1995 року вона входить до складу компанії "Крафт Фудз Україна". З часом виробляти свою стару продукцію тут припинили, і тепер виготовляють шоколад і цукерки інших торгових марок.
Фото: За однією із версій, грот звели на честь 100-річчя Полтавської битви онукою Надаржинського Олександрою Надаржинською-Корсаковою (Олег Божко)
Мешканці Сумської області та навколишніх регіонів добре знають назви цукерок, які колись виготовляла ця фабрика. Наприклад, "Скворцы", "Сопілка", "Тростинка", "Криничка". Для таких туристів відвідування музею шоколаду – це і свого роду ностальгія за часами, коли Тростянецька шоколадна фабрика виготовляла ті солодощі. Зараз у музеї зберігаються обгортки від того вже легендарного шоколаду і цукерок.
Тростянець відомий на Сумщині та в інших регіонах і завдяки кільком фестивалям, деякі із яких вже стали своєрідними брендами міста.
Наприклад, фестиваль історичної реконструкції "Стара Фортеця. Подорож крізь століття", рок-фестиваль "Схід Рок" і фестиваль класичної музики "Чайковський FEST". Фестивалі привертають увагу туристів з різних куточків країни.
Відео: Фестиваль "Стара Фортеця", місто Тростянець, 28-30 червня 2018 року (Youtube-канал "Голос Громади")
"Чайковський FEST" цього року пройшов 25-27 травня, "Стара Фортеця" - 28-30 червня. "Схід Рок" проведуть 10-12 серпня, тому ще є час спланувати поїздку і придбати квитки на рок-подію. Крім того, до місцевих мешканців із концертами доволі часто навідуються й артисти із сольними виступами.
"Кілька разів, приміром, до нас приїздили скрипалі з Японії і Кореї. Люди платять 50-100 грн за квиток на концерт музиканта, який грає в іншому місті за 300-350 грн. Це дає можливість жителям відчувати себе повноцінно", - розповідає міський голова Тростянця Юрій Бова.
Фото: Фестиваль "Схід Рок" давно став брендом (instagram.com/cxidpok)
"Раніше, коли наша молодь їхала вчитися у ВНЗ інших міст, то на запитання "Ви звідки?" часто відповідали, що вони із Сум. Вважали, що наше місто – це глуха і несолідна провінція. Із розвитком туризму і пожвавленням життя у місті зараз вже частіше кажуть, що вони саме із Тростянця", - додає він.
Фото: Фестиваль "Стара Фортеця", Тростянець, 28-30 червня 2018 року (facebook.com/aleksandr.mykolenko)
У 2007 році у місті провели опитування. Людей запитали: "Чи хотіли б ви й далі жити у Тростянці?". Результати опитування показали, що із міста хотіли виїхати близько 70% людей. Таке саме опитування провели у 2014-му. Бажаючими покинути місто виявилося всього кілька відсотків.
З Києва до Тростянця – 364 кілометри. Зі столиці до міста йде пряма маршрутка та курсує декілька потягів. Наприклад, Ужгород-Харків.
Від Харкова місто знаходиться на відстані у 120 км, звідти можна доїхати автобусом через Охтирку або потягом. Суми знаходяться від Тростянця усього у 59 кілометрах, а Полтава – у 110. На сайті фестивалю "Схід Рок" запевняють, що із обласних центрів Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей доїхати до міста не складно.
Зверніть увагу: Через те, що в Україні налічується близько 20 населених пунктів із назвою Тростянець, квиток на потяг треба брати до залізничної станції Смородине. Це зробили для зручності пасажирів, щоб не було плутанини ыз назвами.
Відео: Загадкові київські дворики (video.rbc.ua)
Також ми підготували для вас прогулянку мальовничою вулицею Городецького у Києві.