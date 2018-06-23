Відпочинок з комфортом: п'ять незвичайних і затишних місць на Чорному морі

Безлюдний Джарилгач село на півострові, що нагадує Крим та маловідомі пляжі Миколаївської області – в добірці Styler

Коли йде мова про відпочинок на Чорному морі, багатьом відразу згадується Одеса, Затока, Скадовськ та ще кілька найбільш відомих курортних місць. Звичайно, хороших локацій для комфортної відпустки на чорноморському узбережжі набагато більше.

Ми підібрали для вас кілька мальовничих місць на Чорному морі: як відомих, так і тих, про існування яких знають дуже мало людей.

Село Хорли на півострові, Херсонська область

Мало хто з українців знає про існування села Хорли Херсонської області. А даремно! Адже це прекрасне місце для відпочинку на Чорному морі.

Це село, в якому проживає трохи більше 700 людей, знаходиться на півострові Гіркий Кут. Півострів омивається Чорним морем.

Фото: Пляж в Хорлах (instagram.com/sonet_hotel)

Хорли також є морським портом. Площа села – невелика: всього 7,99 квадратних кілометрів.

Цей курорт відрізняє незвично білий берег. Саме таким це місце запам'яталося турецьким мореплавцям, які багато століть тому назвали півострів "Білим".

Багато користувачів соцмереж помічають, що з висоти пташиного польоту контури півострова нагаду.nm Крим.

Фото: Морські пейзажі в Хорлах (instagram.com/sonet_hotel)

Під Хорлами є озеро з прісною водою. З землі тут б'є фонтан, який добре помітний при в'їзді в село. Воду в цьому озері давно назвали "срібною" через вміст у воді домішок колоїдного срібла. Завдяки цьому вода тут – абсолютно стерильна.

На березі моря півострова можна побачити багато водоростей. Завдяки цьому концентрація йоду в цій місцевості – величезна. А це – дуже корисно. Багато людей приїжджають на цей курорт саме через високий вмісту йоду в повітрі. Примітно, що море навколо села Хорли – дрібне, і тут чудово відпочивати з дітьми.

Село Морське, Миколаївська область

Це не надто відоме туристу село розташоване на березі Чорного моря, неподалік від Коблево. В межах селища є досить великий піщаний пляж з маяком. Берегова лінія місцями переходить в невеликі обриви.

Фото: Пляж в селі Морське Миколаївській області (instagram.com/_bokov_)

Незважаючи на те, що населення села становить не більше 170 людей, тут знаходиться чимало баз відпочинку і пансіонатів. Також житло можна орендувати і у місцевих жителів.

Тут є і школа віндсерфінгу, де як новачки, так і досвідчені, зможуть насолодитися цим видом спорту у відкритому морі, керуючи серфінг-дошкою з вітрилом.

Фото: Відпочиваючих тут буває небагато навіть у самий розпал сезону (instagram.com/elenabarzam)

Відпочиваючих тут буває небагато навіть у самий розпал сезону, і тому можете сміливо їхати сюди, якщо хочете відпочити в не дуже людному місці.

Кафе і ресторани є не тільки в глибині села, але і на пляжі. Також тут не буде проблем з купівлею продуктів в магазині.

Село Сергіївка, Одеська область

Цей курорт серед українців теж досить маловідомий. Але при цьому його безумовно не варто залишати без уваги! Сергіївка – селище міського типу в Одеській області з населенням близько 5,2 тис людей.

Фото: Курорт Сергіївка (instagram.com/bobnet09)

Сергіївку називають унікальним курортом. Справа в тому, що тут лиман з грязями поділяє сам селище на кілька частин. Так, основна частина Сергіївки знаходиться на материку.

Тут можна знайти чимало кафе, санаторіїв і пансіонатів. "Кілометр здоров'я" – так називають відстань через міст через лиман до моря. Її можна пройти пішки.

Фото: Море в Сергіївці (instagram.com/halia.karpa)

Ті, хто дістався на косу, може прогулятися мальовничим узбережжям, насолоджуючись чистим морським повітрям.

Більшість туристів їдуть в Сергіївку для лікування грязями, але і як морський курорт це місце теж дуже цікаве. Багато фахівців повторюють, що застосування лікувальних грязей може і нашкодити організму, тому перед їх використанням слід проконсультуватися з лікарем.

Острів Джарилгач, Херсонська область

Це місце, яке точно сподобається любителям відпочинку з наметами в практично безлюдному місці. Мальовничий острів Джарилгач знаходиться в Каркінітській затоці Чорного моря і є найбільшим островом України і Чорного моря.

Острів належить до Скадовського району Херсонської області. Всі землі острова та прилеглої акваторії входять до складу національного природного парки "Джарилгацький".

Фото: Джарилгач з висоти. Найбільший за площею і другою за довжиною острів України і Чорного моря (instagram.com/pansionat_sodruzhestvo)

Дістатися до красивого острова можна з Лазурного або зі Скадовська. У Скадовську є паркування з охороною, де можна залишити машину на кілька днів, якщо ви використовуєте особистий транспорт.

З причалів на острів можна також дістатися у дві точки – на Маяки і на Косу Глибоку. Туди курсують швидкісні катери і теплоходи. Вартість квитка в обидва боки складає 130-170 грн з людини.

Фото: Острів Джарилгач в хорошу погоду (uk.wikipedia.org)

Цей дуже красивий острів описували у своїх творах історики Пліній Старший, Геродот і Птоломей. У давні часи його разом з косою Тендра греки називали Ахіллів біг.

На території острова знаходиться велика кількість найрізноманітніших водойм – лиманних озер. Їх налічується близько двохсот. Лише деякі з них прісні, а більшість – солоні.

Фото: Степова природа острова Джарилгач (uk.wikipedia.org)

Особливого економічного значення острів не має і є безлюдним. Саме безлюдність приваблює багатьох туристів, які воліють залишитися тут на кілька днів з наметом. Яскраві враження гарантовані!

Незважаючи на безлюдність острова, хтось там в будь-якому випадку знаходиться. Наприклад, на острові функціонує торгова палатка. Але там в основному продаються тільки закуски і пиво, тому продуктами варто запастися заздалегідь ще до поїздки на острів.

Фото: Урочище Пиндики (uk.вікіпедія.org)

На острові є пляжі з облаштованими лежаками і тентами. Є і пляжні парасольки. Скоріше за все, пляжі облаштували власники теплоходів, які курсують в цьому напрямку. Вони нерідко привозять сюди туристів на один день, прибувши на острів вранці і повертаючись ввечері.

Залізний Порт, Херсонська область

Мабуть, це найбільш відомий серед українців курорт на Чорному морі в Херсонській області.

Тут досить добре розвинена інфраструктура: є бази відпочинку різного рівня зручностей і комфорту, є готелі, кафе, клуби і ресторани. Більшість з них знаходяться в прибережній зоні або в пішій доступності до моря. Крім того, тут є базар і безліч магазинів.

Фото: Село розташоване на чорноморському узбережжі біля основи Тендрівської коси (instagram.com/hotel.moreleta)

Залізний Порт – це село, що знаходиться віддалено від великих міст області, що забезпечує затишний відпочинок туристів. Село розташоване на чорноморському узбережжі біля основи Тендрівської коси.

Довжина берегової лінії в Залізному Порту складає близько 4 кілометрів.

Фото: Залізний Порт – гарне місце для відпочинку з дітьми (instagram.com/hotel.moreleta)

Село виниклоу 1922 році як поселення рибалок. Точне походження назви села невідоме. Але подейкують, що тут давно була пристань з залізним пірсом довжиною в сто метрів.

В 20 столітті село почало розвиватися як курортна зона. Зараз це курортне село поступово покращує свою інфраструктуру. В селі – досить великий вибір для житла біля моря, але всі місця, звичайно, варто бронювати заздалегідь.

Фото: Залізний Порт, пляж (instagram.com/hotel.moreleta)

До речі, тим, хто любить пізнавати нове і дивитися цікаві місця, можна відвідати найбільший в Україні Чорноморський біосферний заповідник, який прилягає до околиці Залізного Порту.

Також приблизно в 15 кілометрах від курорту знаходиться гаряче джерело з кількома купальнями. Тут можна знайти кімнати навіть і по 50 грн з персони, але відпочинок в них навряд чи можна назвати комфортним. Судячи з відгуків туристом, оптимальний варіант – номери за 150-250 грн з людини.

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