Не тільки Синевир: мальовничі водойми для затишного сімейного відпочинку в Україні

Блакитні озера, Горащиха і Печенізьке водосховище - чарівні куточки природи, де можна чудово провести час

На території України знаходиться близько 20 тисяч озер: великі та маленьких, відомих та таких, про які знають навіть далеко не всі досвідчені і бувалі туристи. Одні з найбільш відомих – Шацькі озера в басейнах Західного Бугу і Прип'яті. Вони включають понад тридцять красивих прісноводних водойм і утворюють Шацький національний парк.

На всю країну славляться озера у Карпатських горах. Вода в них – кришталево чиста, холодна і прісна. Узбережжя Чорного моря відоме озерами-лиманами, а біля річки Дунай також є немало красивих водойм. По всій території України зустрічаються і штучні водойми, які були створені в основному для рпомислових потреб, але з часом це допомогло сформуватись мальовничим місцям, у які хочеться приїхати.

Фото: Озеро Світязь – найглибше в Україні. Розташоване в комплексі знаменитих Шацьких озер на Волині (instagram.com/svityazgram)

Ви, скоріше за все, чули про красиве озеро Синевир в самому серці Карпат і знаєте про красу Шацьких озер на Волині, бачили сюжети про лимани на півдні країни, яким приписують лікувальні властивості.

Пропонуємо вам добірку мальовничих озер в різних регіонах України, про існування яких далеко не всім відомо. Це озера, які можна відвідати на вихідних, щоб відпочити від шуму великого міста серед красивої природи. Також поблизу цих озер можна провести й значно більше часу, орендувавши котедж або житло у місцевих мешканців.

Блакитні озера, Чернігівська область

Мальовнича природа Голубих озер не залишить вас байдужими. Ці красиві озера розташовані у Ріпкинському районі Чернігівської області, неподалік від українсько-білоруського кордону.

Фото: Соснові ліси, чисте повітря, гриби та ягоди - довколишні краєвиди вам точно сподобаються (instagram.com/blue_lakes_paradis)

До них можна пройти пішки від залізничної станції Грибова Рудня неподалік від села Олешня. Тут є чотири озера. Колись тут видобували кварцовий пісок для потреб промисловості і випуску скловиробів. В результаті цього кар’єри заповнилися чистою джерельною водою, і тепер це місце – популярне серед жителів області. А також – серед киян, які частенько навідуються сюди на вихідні.

Фото: Колись ці кар’єри заповнилися чистою джерельною водою, і тепер це місце – популярне серед туристів (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Є немало туристичних фірм, які пропонують виїхати на відпочинок на Голубі озера на кілька днів. Близьке розташування до кордону сприяє тому, що це місце стає популярним і серед туристів з інших країн. Через високу популярність озер у вихідні дні тут буває немало людей.

Фото: На дні кожного із чотирьох озер – поклади кварцового піску, що додає водоймам особливих кольорів (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Вода у Блакитних озерах – дуже чиста. Підземні джерела увесь час підтримують однаковий рівень води, тому вона тут ніколи не застоюється. На дні кожного із чотирьох озер – поклади кварцового піску. Він додає озерам яскраво-блакитного кольору. Звідси походить і назва "комплексу" озер. Соснові ліси, чисте повітря, гриби та ягоди - довколишні краєвиди вам точно сподобаються.

Фото: Зупинитися на ночівлю можна у котеджах, у місцевих мешканців, у садибах зеленого туризму або у кемпінгу (instagram.com/blue_lakes_paradise)

За останні кілька років інфраструктура навколо озер покращилася. Якщо раніше тут не було навіть роздягалень, то зараз тут є гарна пляжна зона. Зупинитися на ночівлю можна у котеджах, у місцевих мешканців, у садибах зеленого туризму або у кемпінгу.

Фото: За останні кілька років інфраструктура навколо озер покращилася (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Ті, хто приїхав сюди на власному авто, може також побувати у Антонієвих печерах і підземному храмі в Любечі приблизно за півгодини їзди від озер. Також можна побувати у містечку Седнів з церквою-усипальницею козацько-старшинського роду, кам'яниця Лизогубів, садиба з парком 19 сторіччя та іншими цікавими місцями.

Бушівське озеро, Київська область

Питання чистоти водойм актуальне для України завжди. На жаль, далеко не завжди ті озера, які є на території нашої країни, перебувають у належному стані. Одне із найчистіших озер, яким може похвалитись Київщина – це Бушівське озеро, яке розташовується у Рокитнянському районі між Білою Церквою та Миронівкою поблизу села Бушеве.

Фото: Озеро розташовується у Рокитнянському районі між Білою Церквою та Миронівкою поблизу села Бушеве (instagram.com/zadoenkoelena)

Це озеро було визнано найчистішим офіційно після того, як соответствубющіе служби дуже детально його перевірили і порівняли з аналогічними у інших озер області.

Звісно, найкраще добиратися сюди на власному авто, але з Києва можна доїхати і електричкою до Миронівки, а потім - маршруткою, яка курсує між населеними пунктами.

Фото: "Ідеально чиста вода в озері-кар'єрі, купатися – саме задоволення" – пишуть користувачу соцмереж (instagram.com/vika_sotnyk)

Цікаво, що бушівським це озеро називають далеко не всі. На карті воно позначене як "Голубе озеро". Втім, ця назва йому також підходить: водойма відрізняється яскраво-синіми та зеленими кольорами, що надає йому особливої краси та затишку.

Фото: Озеро Бушеве також називають Блакитним озером (1ua.com.ua)

За часів СРСР тут був гранітний кар’єр. Коли його припинили використовувати, велика яма поступово заповнилася чистою джерельною водою. Біля озера можна відпочити у затінку дерев, влаштувати пікнік на природі і прекрасно провести час із родиною і друзями.

Озеро Горащиха, Пуща-Водиця, Київська область

До цього озера із нашої підбірки добратися найближче киянам. Озеро розташоване на території парку "Пуща-Водиця" на західній околиці однойменного селища.

Це найбільший за розмірами ставок із каскаду ріки Котурка. Ця річка протікає через Горащиху та сусідні озера, живлячи їх водою.

Фото: Озеро Горащиха, Пуща-Водиця (wikimapia.org)

Близько одинадцяти років тому існувала серйозна загроза зімління ставка. Цю проблему вчасно помітили і ліквідували, й тепер відвідувачі можуть насолоджуватися прогулянками у цьому затишному куточку природи.

Через ставок перекинутий міст. Той міст, що знаходиться там зараз, встановили на заміну старому, який був в аварійному стані.

Фото: Мальовнича водойма у Пущі-Водиці, яка добре підходить для відвідування в будь-яку пору року (wikimapia.org)

Біля озера Горащиха в Пущі-Водиці облаштовані місця для пікніка та місця для пляжних ігор. Є туалет та медпункт, дитячий майданчик. Також тут можна взяти на прокат обладнання для приготування шашликів.

Фото: Гарна природа біля озера, яке розташоване на території парку "Пуща-Водиця" (wikimapia.org)

Тут можна взяти в оренду човен або катамаран, а за безпекою відпочиваючих стежитимуть співробітники рятувальної станції. Словом, тут є практично вся необхідна для гарного відпочинку інфраструктура і послуги.

Озеро розташоване уздовж 5-8 ліній трамваю №12, який веде до Пущі-Водиці з київського Подолу.

Печенізьке водосховище, Харківська область

Це мальовниче велике водосховище знаходиться у Вовчанському районі на Харківщині на річці Сіверський Донець.

Водосховище було створене за СРСР у 1962 році, щоб постачати у Харківську область прісну воду.

Відео: Печенізьке водосховище, район Старого Салтова (Youtube-канал 4к Аэросъемка)

На цьому місці раніше розташовувалося старе Кочетоцьке водосховище. У 1962 році завершили облаштування водосховища, після чого водою його наповнювали ще кілька років.

Фото: Водосховище було створене у 1962 році, щоб постачати у Харківську область прісну воду. Тепер це прекрасне місце для відпочинку (instagram.com/soich_park)

Це місце також називають Салтівським морем через його розташування біля села Старий Салтів. Саме цей населенинй пункт найбільш відомий серед тих, хто любить відпочивати у цих місцях.

Гребля водосховища знаходиться поруч із селищем Печеніги, звідки й походить його назва.

Фото: На узбережжі водосховища є багато місць, де можна відпочити: санаторії, яхт-клуби, дитячі табори і бази відпочинку (instagram.com/soich_park)

Зараз Печенізьке водосховище – гарне місце для відпочинку з досить хорошою інфраструктурою. На узбережжі водосховища є багато місць, де можна відпочити: санаторії, яхт-клуби, дитячі табори і бази відпочинку.

Це місце давно стало улюбленим багатьох мешканців області та сусідніх регіонів. Тут – прекрасна природа і свіже повітря. Поруч із водосховищем знаходиться ліс.

Фото: На деяких із баз відпочинку біля водосховища новачки можуть навчитися основам віндсерфінгу, а професіонали – орендувати дошки та вітрила (instagram.com/soich_park)

Якщо ви орендуєте тут приватний будиночок, то вам до нього запропонують затишні альтанки з мангалами, пейнтбольний майданчик та багато цікавих варіантів відпочинку, які допоможуть гарно провести час.

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