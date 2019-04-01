Прийом Тайсона: боксер покусав суперника на ринзі (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Боксер-важковаговик Кеш Алі вперше в професійній кар'єрі програв бій

Боксерський поєдинок між британськими супертяжами Кешом Алі і Девідом Прайсом у Ліверпулі ознаменувався курйозним випадком - спортсмен вкусив свого супротивника за груди. Інцидент стався в п'ятому раунді. Відео бою опубліковано в мережі у відкритому доступі.

На ринзі 30 березня непереможний Алі поступався своєму опонентові, який впевнено вів бій з перших секунд поєдинку. Прайс здобув перемогу рішенням рефері, який зупинив поєдинок через дискваліфікацію суперника.

Це сталося після того, як у п'ятому раунді Алі в пориві злості вкусив Прайса трохи нижче серця.

Фото: twitter.com/btsportboxing

27-річний темношкірий боксер, однофамілець легендарного Мохаммеда Алі, отримав міцний удар справа і вирішив піти у клінч. Він своєю вагою навалився на Прайса, після чого обидва спортсмени впали на канвас. Тоді Кеш і спробував з'їсти суперника.

Фото: twitter.com/btsportboxing

Рефері відреагував на укус Прайса категорично і безапеляційно - Алі був дискваліфікований, а Девіда назвали переможцем бою.

Фото: twitter.com/btsportboxing

Таким чином, Алі отримав першу поразку в своїй кар'єрі на професійному ринзі.

Відео: YouTube / EkinghFightNews

Деяких любителів боксу витівка Кеша змусила згадати відомий укус Залізного Майка. Понад двадцять років тому американський чемпіон Тайсона двічі покусав Евандера Холіфілда за вуха, що закінчилися травмою для останнього. Тоді справа теж закінчилося дискваліфікацією.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 31 березня чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик захистив свій пояс у бою проти Дуду Нгумбу. Бій відбувся у Філадельфії (США).

На вибори президента України Петро Порошенко після того, як проголосував, переплутав боксера-переможця та привітав із перемогою боксера Олександра Усика замість Олександра Гвоздика.