Зламав очницю: красуня-боєць ММА стала жертвою домашнього насильства

Колаж РБК-Україна

Спортсменці доведеться відмовитися від бою, який запланований на січень

Відомий боєць змішаного стилю, яка виступає в UFC Рейчел Остович стала жертвою побиття власного чоловіка, бійця ММА Арнолда Бердона. Про це повідомляє видання TMZ.

Інцидент стався в будинку спортсменів на Гаваях. Між подружжям виник конфлікт, в результаті якого Рейчел Остович отримала травму обличчя.

Повідомляється, що 27-річна дівчина-боєць була госпіталізована з переломом однієї з лицьових кісток. Медики діагностували у неї перелом очниці, а також численні травми інших частин тіла.

Інші деталі події не розкриваються, але відомо, що поліція завела кримінальну справу за фактом побиття і Арнолд Бердон на даний момент перебуває в розшуку.

Близькі Остович повідомили, що після надання медичної допомоги лікарі виписали її з лікарні і вона вирушила додому, де перебуває під наглядом родичів.

Через травму Рейчел Остович змушена буде пропустити бій з Пейдж Ванзант, який повинен був відбутися 19 січня 2019 року в Нью-Йорку на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC)

В UFC Рейчел Остович провела вісім поєдинків, виграла чотири з них. В любителях вона виграла всі шість боїв. Зріст спортсменки – 160 сантиметрів, бойова вага – 57,15 кг.

Скріншоти фото (instagram.com/rachaelostovich)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік бив жінку посеред вулиці.

А також розповідали про те, що у Миколаєві пасинок п'яного водія зламав щелепу патрульному.

Відео: РБК-Україна