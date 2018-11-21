Суперник загиблого в жахливому ДТП Пушкаря відмовився від чемпіонського поясу

Відео: YouTube / Телеканал ІНТБ

Суперник загиблого 14 листопада в жахливому ДТП під Рівне чемпіона світу з армрестлінгу Андрія Пушкаря росіянин, виходець з України Денис Ципленков відмовився від чемпіонського поясу на користь опонента. Про це йдеться у репортажі телеканалу "ІНТБ", опублікованому в YouTube.

"Оскільки він не доїхав і ніякого армфайту не відбулося, я не маю права забрати пояс. Він залишається у Андрюхи в сім'ї", - заявив Ципленков і додав, що син Пушкаря Лев буде пишатися і знати, "що його батько пішов непереможеним".

Нагадаємо, що 33-річний спортсмен потрапив у аварію по дорозі до львівського аеропорту, звідки мав вирушити на змагання до Польщі.

Скрін: YouTube / Телеканал ІНТБ

Учасники турніру Кубка світу серед професіоналів також вшанували пам'ять загиблого спортсмена - влаштували публічний збір коштів, які передадуть дружині Андрія Пушкаря.

Як ми писали раніше, 16 листопада у Тернопільській області в місті Кременець відбулася церемонія прощання з загиблими чемпіоном світу з армрестлінгу Андрієм Пушкарем. На вулиці міста вийшли тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що в пам'ять про українського армрестлера Андрія Пушкаря організатори турніру в Польщі підготували зворушливе відео.

Також ми писали про те, що український спортмен-армреслер 26-річний Олег Жох отримав у ДТП, яка забрала життя його батька і друга Андрія Пушкаря, дуже серйозні травми.

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Відео: РБК-Україна