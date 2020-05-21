Зірка реслінгу і екс-охоронець Майка Тайсона загинув у США, рятуючи сина в шторм

Шад Гаспар потонув у США, рятуючи сина (колаж РБК-Україна)

Тіло спортсмента винесло на берег тільки через три дні

Американський рестлер Шад Гаспар трагічно загинув при спробі врятувати свого сина, який тонув під час шторму, що розігрався на пляжі Веніс-Біч у Каліфорнії. 20 травня рятувальники Лос-Анджелеса витягли на берег тіло 39-річного колишнього борця World Wrestling Entertainment (WWE) і провели упізнання.

Спортсмен кількома днями раніше відпочивав на узбережжі зі своєю дружиною та 10-річним сином. Коли дитина потрапила у сильний потік хвиль, Шад кинувся на допомогу. Хлопчика вдалося врятувати від водної пастки, але сам рестлер зник у хвилях. Зараз Гаспара проголосили героєм за порятунок сина Ар'є, вже посмертно. Про це пише Rappler.

Шад знаходився приблизно в 45 метрах від берега, коли його востаннє бачили живим.

З неділі берегова охорона США, рятувальники округу Лос-Анджелес і департамент шерифа округу шукали спортсмена. У вівторок пошукові заходи були зупинені, а в середу тіло Шада виявив на пляжі перехожий, повідомляє CNN.

"Коли в останній раз його бачив рятувальник, хвиля обрушилася на Шада Гаспара, і його викинуло в море", - йдеться в заяві поліції Лос-Анджелеса, передає The Guardian.

Знаменитий голлівудський актор і колишній борець Дуейн "Скеля" Джонсон висловив співчуття родині Гаспара.

"Мої молитви та надії на дружину, сина і сім'ю Шада Гаспара в цей немислимий час", - написав він у Twitter.

Фото: скрін поста twitter.com/TheRock

Шед Чад Хавье Хейзус Роман Чіттік Гаспард (на рингу отримав прізвиська Шад Гаспар, Звір, Великий Шад) здобув популярність у WWE як один з учасників Cryme Time разом зі своїм партнером JTG. Після відходу з реслінгу в 2010 році Шад зіграв невеликі ролі на телебаченні та в кіно (фільми "Думай як чоловік 2", "Хижі птахи", серіал "Від заходу до світанку").Він також працював охоронцем у таких зірок, таких як Брітні Спірс, Puff Daddy та Майк Тайсон.

Шад Гаспар (фото з відкритих джерел)

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Автор: Володимир Костирін