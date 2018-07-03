Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"А якщо б ми почали розтин і вбили її?! Жінка "ожила" в морзі після аварії

STYLERКурйози        03.07.2018 - 09:55
Ілюстративне фото (pixabay.com/VladArtist)
Ілюстративне фото (pixabay.com/VladArtist)

Доставлена в морг жінка несподівано прокинулася в холодильнику через кілька годин

Африканка опинилася у морзі після того, як потрапила в серйозну аварію, де загинули кілька людей, але раптово "ожила". Про це повідомляє видання The Mirror.

Неподалік від Йоганнесбурга (ПАР) сталося ДТП. Лікарі швидкої допомоги визнали жінку мертвою і відправили в морг. Але через кілька годин співробітники виявили, що вона дихає.

"Діагностувати смерть навчені лікарі, а не ми. Ніколи не очікуєш відкрити холодильник і побачити там живу людину. А якщо б ми почали розтин і вбили її?" – сказав один із співробітників моргу.

Жінку відправили у лікарню. "Якщо врахувати її травми, як довго вона чекала катафалк, дорогу до моргу і всі маніпуляції там, ми можемо лише дякувати богові, що вона жива. Те, що сталося, — найгірший кошмар будь-якого лікаря швидкої допомоги", - повідомив головний фельдшер Герріт Бреднік.

Нагадаємо, в Києві роми жорстоко побили місцевого жителя.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Потрібно соціалізувати ромів?

"Двічі в одну ріку": на Рівненщині сталася смертельна ДТП "Найкрутіша сторіс": дівчина влаштувала курйозне ДТП на Кримському мосту (відео)
Теги: ЮАР, ДТП, морг
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся