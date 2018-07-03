"А якщо б ми почали розтин і вбили її?! Жінка "ожила" в морзі після аварії

Доставлена в морг жінка несподівано прокинулася в холодильнику через кілька годин

Африканка опинилася у морзі після того, як потрапила в серйозну аварію, де загинули кілька людей, але раптово "ожила". Про це повідомляє видання The Mirror.

Неподалік від Йоганнесбурга (ПАР) сталося ДТП. Лікарі швидкої допомоги визнали жінку мертвою і відправили в морг. Але через кілька годин співробітники виявили, що вона дихає.

"Діагностувати смерть навчені лікарі, а не ми. Ніколи не очікуєш відкрити холодильник і побачити там живу людину. А якщо б ми почали розтин і вбили її?" – сказав один із співробітників моргу.

Жінку відправили у лікарню. "Якщо врахувати її травми, як довго вона чекала катафалк, дорогу до моргу і всі маніпуляції там, ми можемо лише дякувати богові, що вона жива. Те, що сталося, — найгірший кошмар будь-якого лікаря швидкої допомоги", - повідомив головний фельдшер Герріт Бреднік.

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