У Чернівцях ями на дорогах залатали квітами (відео)

Кадр з відео (facebook.com/olexandr4e)

Активісти перетворюють дірки в асфальті на дорогах в квіткові клумби

У Чернівцях активісти застосували креативний метод боротьби з ямами і вибоїнами на дорогах міста – вони просто перетворюють їх на клумби. Один з ініціаторів акції – Олександр Чє – опублікував відео про проведені роботи на своїй сторінці в Facebook.

За словами молоді, їх мета – привернути увагу влади і громадськості до моторошному станом доріг в Чернівцях. "Ми вирішили, якщо ями на дорогах нікуди не зникають, то нехай там хоча б ростуть квіти. Саме так ми спробували привернути увагу влади, депутатів, облавтодору, громадськості", – коментує Олександр Че опубліковані відео.