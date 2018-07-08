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"Так, вмирали, грали напівмертвими": в мережі посміялися зі слів Путіна про російських футболістів

STYLERКурйози        08.07.2018 - 18:15
Фото: (Колаж РБК-Україна)
Фото: (Колаж РБК-Україна)

Користувачі Twitter вважають, що справжні герої гинуть на Донбасі за Україну

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ, заявив, що Володимир Путін назвав російських футболістів, які програли збірній Хорватії в матчі за вихід в півфінал Чемпіонату світу, "героями", які "вмирали на полі". Президента та прес-секретаря процитували російські ЗМІ. У соціальній мережі Twitter неоднозначно сприйняли ці слова Путіна.

"Російських гравців президент назвав "героями", які "вмирали на полі". Вся країна герої, які помирають від щастя, від ситості, від гарної медицини, від величі і розвитку", — пише користувач під ніком "Ложный вакуум".

Скріншот поста облікового запису twitter.com/sertm_

"Пєсков про реакцію Путіна на програш збірної: "Путін дивився гру, - розповів представник Кремля. Російських гравців президент назвав "героями", які "вмирали на полі". Тут дві асоціації: Так, вмирали, грали напівмертвими. І "герої" для ВВХ - це обов'язково ті, хто помирають", - пишуть у Twitter сторінці "Смутний час".

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Durevestnik

"Російських гравців президент назвав "героями", які "вмирали на полі". Зараз їм дадуть по 100.000$ і вони...воскреснуть, як Ісус Христос *** Вмирають, Вова, українці на Донбасі. Безвинні в наших тюрмах від тортур і нестерпних умов, мирні сирійці від бомбардувань", — пише Саша Сєверний.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Aleks_SPb

Нагадаємо, що збірна Росії програла Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами — 2:2, а в серії пенальті сильнішими були хорвати — 4:3.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: чм 2018, футбол, Сборная России, соцмережі
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