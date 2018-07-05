Дівчина відкусила вухо господареві ресторану з-за того, що їй не сподобалася їжа

Клієнтка не знайшла спільну мову з власниками закладу

24-річна Джейд Лорен Андерсон з Мічигану відкусила власнику китайського ресторану частину вуха, тому що їй не сподобалася їжа. Про це повідомляє видання Macomb Daily.

Дівчину заарештували, звинуватили в нападі і призначили заставу розміром у 20 тисяч доларів.

Джейд поскаржилася на неякісну їжу власникам закладу, але ті погано розмовляли англійською мовою. Дівчина знайшла вирішення проблеми, вирішивши зробити несподіваний напад.

Спочатку син господарів ресторану намагався перекладати слова Джейд, але незабаром та просто відштовхнула хлопця, кинула їжу на підлогу і накинулася на власницю закладу. У бійку втрутився її чоловік, але дівчина вчепилася зубами в його вухо і відкусила частину.

Нагадаємо, жінка "ожила" в морзі через кілька годин після аварії.

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