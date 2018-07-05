Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Дівчина відкусила вухо господареві ресторану з-за того, що їй не сподобалася їжа

STYLERКурйози        05.07.2018 - 22:34
Ілюстративне фото (pixabay.com/StockSnap)
Ілюстративне фото (pixabay.com/StockSnap)

Клієнтка не знайшла спільну мову з власниками закладу

24-річна Джейд Лорен Андерсон з Мічигану відкусила власнику китайського ресторану частину вуха, тому що їй не сподобалася їжа. Про це повідомляє видання Macomb Daily.

Дівчину заарештували, звинуватили в нападі і призначили заставу розміром у 20 тисяч доларів.

Джейд поскаржилася на неякісну їжу власникам закладу, але ті погано розмовляли англійською мовою. Дівчина знайшла вирішення проблеми, вирішивши зробити несподіваний напад.

Спочатку син господарів ресторану намагався перекладати слова Джейд, але незабаром та просто відштовхнула хлопця, кинула їжу на підлогу і накинулася на власницю закладу. У бійку втрутився її чоловік, але дівчина вчепилася зубами в його вухо і відкусила частину.

Нагадаємо, жінка "ожила" в морзі через кілька годин після аварії.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Акція за заборону виробництва хутра в Україні

Погіршився стан молодого поліцейського, якого проткнули вилами (відео) "Швидше за все, під амфетаміном": в Чернігові роми напали на перехожого (фото)
Теги: ресторан, ухо, девушка, нападение
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся