Дика спека: у Києві на Андріївському узвозі розгулював голий чоловік (відео)

Чоловік йшов по місту без одягу

У спекотний день в різних районах Києва були помічені двоє голих чоловіків, які наче й не було нічого ходили у такому вигляді по столичних вулицях. Відео з одним з них було опубліковано користувачем Den Zlato на YouTube.

Людина, яку засняли на відео, пройшовся по Андріївському узвозу. Чоловік був абсолютно голим і йшов розміреною ходою в невідомому напрямку, при цьому його абсолютно не бентежили навколишні люди, які стали випадковими очевидцями інциденту.

Автор відео підписав ролик "дика спека" і зазначив, що чоловік був у неадекватному стані.

Відео: голий чоловік ходив по Андріївському узвозу (youtube.com/Den Zlato)

Інший роздягнений "гуляка" був помічений на Позняках, але на відміну від свого "побратима" ходив він не по пішохідній дорозі, а переходив трасу в жвавому місці.

Чому чоловіки вирішили пройтися по місту в такому вигляді, свідкам події невідомо.

До речі, у Чугуєві голий військовий чіплявся до дівчат, а в Харкові чоловік в костюмі Адама" скоїв напад на таксі.

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