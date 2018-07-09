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Дика спека: у Києві на Андріївському узвозі розгулював голий чоловік (відео)

STYLERКурйози        09.07.2018 - 00:15
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чоловік йшов по місту без одягу

У спекотний день в різних районах Києва були помічені двоє голих чоловіків, які наче й не було нічого ходили у такому вигляді по столичних вулицях. Відео з одним з них було опубліковано користувачем Den Zlato на YouTube.

Людина, яку засняли на відео, пройшовся по Андріївському узвозу. Чоловік був абсолютно голим і йшов розміреною ходою в невідомому напрямку, при цьому його абсолютно не бентежили навколишні люди, які стали випадковими очевидцями інциденту.

Автор відео підписав ролик "дика спека" і зазначив, що чоловік був у неадекватному стані.

Відео: голий чоловік ходив по Андріївському узвозу (youtube.com/Den Zlato)

Інший роздягнений "гуляка" був помічений на Позняках, але на відміну від свого "побратима" ходив він не по пішохідній дорозі, а переходив трасу в жвавому місці.

Чому чоловіки вирішили пройтися по місту в такому вигляді, свідкам події невідомо.

До речі, у Чугуєві голий військовий чіплявся до дівчат, а в Харкові чоловік в костюмі Адама" скоїв напад на таксі.

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Теги: Київ, курьез, мужчина
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