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"Соромно": у Росії жителі міста побилися через безкоштовний торт

STYLERКурйози        25.06.2018 - 14:10
Фото: Торт до Дня міста (vn.ru)
Фото: Торт до Дня міста (vn.ru)

Торт був випечений до Дня міста

В російському місті Новосибірську місцеві жителі не змогли поділити безкоштовний торт, який спекли до Дня міста. Відео опублікували в паблике "Новосибірська служба евакуації".

У російському місті Новосибірську місцеві кухарі виготовили до Дня міста 125-метрову вишневу шарлотку. Гарний торт був викладений на столі у вигляді літери Н.

Кухарі розраховували нагодувати цим тортом більшу частину жителів Новосибірська, а також гостей міста, але знавісніла юрба накинулася на випічку і почала пакувати її в пакети і забирати з собою.

"Жах! Прийти на свято з рулоном одноразових пакетів", "Соромно", - пишуть користувачі в соціальних мережах.

Скріншот коментарів (vk.com)

Скріншот коментарів (vk.com)

Користувачі дивуються, що люди на відео в основному молоді. Деякі вважають, що така поведінка - це результат того, що країна загнана у злидні.

Скріншот коментарів (vk.com)

"Як ніби торт ні разу не їли", - пише Наталія Балова. "Свинарник якийсь влаштували", - додає Валюша Пічугіна.

Скріншот коментарів (vk.com)

"Позорище! Бідолахи, аж руками ламають ці шматки. Так себе не любить і не поважати, як свині загрібають по пакетах. І пофігу на що стоять поруч дітей", - написала Наталія Булдакова.

Скріншот коментарів (vk.com)

До речі, українська письменниця вимагає перейменувати Росії.

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Теги: Россия, курьез, Новосибирск
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