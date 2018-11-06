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"Готові викупити половину України": у Росії відзначилися черговою тупою заявою

STYLERКурйози    06.11.2018 - 20:16
Віталій Мілонов (фото: twitter.com/fillip_ina)
Віталій Мілонов (фото: twitter.com/fillip_ina)

Нова "ідея" Мілонова розсмішила навіть самих жителів РФ

Одіозний російський депутат, гомофоб і ненависник реперів Віталій Мілонов запропонував "викупити половину території України". Про це він сказав "Комсомольській правді", коментуючи заяву колишнього Генпрокурора України Святослава Піскуна, який запропонував звернутися в міжнародний суд, щоб вибити з Росії збитки за Крим і Донбас.

"Ми готові піти на торг. Вони хочуть трильйони за Крим. Ми готові заплатити і викупити половину територій України. Повірте, багато українців цього чекають. Тоді для них настане щасливе життя. Коли купим половину їх земель, друга половина сама попроситься до складу Росії", - сказав не дуже розумний Мілонов.

Також росіянин, який давно став посміховиськом, вважає, що "Крим не повернеться Україні".

"Такого ніколи не буде. Україна може возз'єднатися з півостровом, тільки якщо сама приєднається до Росії", - мріє політик.

У мережі вже висміяли "сумазбродну" заяву Мілонова. При чому, "ідея" росіянина розсмішила навіть самих жителів РФ.

"Мілонов знову робить доступні для нього речі, щоб підвищити свою медійність. Що він робить? Чергову діч. Забули ми про бідного депутатішку", - написав один юзер.

Нагадаємо, що за даними останніх опитувань, у Росії істотно зросли антиукраїнські і антимігрантські настрої.

Раніше екс-регіоналка Бондаренко оскандалилася на російському ТБ через українську мову.

Відео: РБК-Україна

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