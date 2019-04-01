У Києві автобус провалився під землю: з'явилося відео

У Києві мікроавтобус провалився під асфальт (колаж РБК-Україна)

Мікроавтобус Volkswagen майже на половину пішов під дорожнє покриття

У Києві 1 квітня сталася курйозна дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом Volkswagen. Транспортний засіб провалилася під асфальт. Відео події виклали в мережу в групі "ДТП KIEV.UA".

Інцидент стався вдень на Деміївській площі у Голосіївському районі столиці.

При чому користувачі мережі відзначають, що ще вранці на цьому місці була обгороджена діра. Яким чином автобус потрапив під асфальт, очевидно, відомо одному лише власнику.

Відзначимо, що спочатку таку курйозну пригоду сприйняли, як першоквітневий розіграш. Але фото і відео з місця події говорить про зворотнє.

У Києві мікроавтобус провалився під асфальт (фото: tsn.ua)

Також стало відомо, що в результаті події ніхто не постраждав.

Користувачі мережі вдосталь насміялися над інцидентом, назвавши це "Гіперлупом по-українськи"

"Маршрутка до метро";

"Добре виглядає, можна залишити, нехай буде пам'ятником";

"1-ше квітня? Шарж?"

"Сніг розтанув у березні, а асфальт у квітні розпочинає";

"Там у 8.45 сьогодні пластмасовий бар'єр стояв!"

"Добре стирчимо... Це від результату виборів";

"Гіперлуп по-українськи".

У Києві мікроавтобус провалився під асфальт (відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

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