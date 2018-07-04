"Крик душі": на полі в Одеській області з'явився непристойний напис

Нецензурні слова дуже добре видно з повітря

В Одеській області на полі біля села Войничево Захарівського району з'явився нецензурний напис. Про це повідомляє сайт для фермерів kurkul.com.

За чутками, авторство належить керівнику фермерського господарства "Садок" Анатолію Кандаурову з села Глибокояр.

Фото: напис на полі (kurkul.com)

Фермер розповів, що раніше поле обробляло його господарство, але з лютого 2018 року тут з'явився новий орендар.

"До мене прийшли прикордонники з аерофотознімками й попросили пояснити, звідки походить цей напис. Але це поле я більше не обробляю, тому сказав, щоб вони зверталися до нинішніх орендарів", - розповів Анатолій редакції.

Він пояснив також, що раніше він обробляв цю ділянку землі, але його "змусили" виставити ріллю на земельні торги. Фірма, яка виграла тендер, має офіс в Одесі та "скуповує землі в області завдяки тіньовим схемам.

На випадок звернули увагу користувачі мережі. Так, Zoya Kazanzhy зробила пост на своїй сторінці в Facebook. "Тіньові схеми в держструктурах - наше все. А фермера я розумію. Як і те, що нам конче потрібен ринок землі", - написала дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/zoyakazanzhy)

На публікацію відгукнулися інші. "Крик душі! Уявляєте, з яким задоволенням він це виписував на поле!", - написала Інна Власюк.

"Ось! А ві з Бацьки смієтеся. А він, пригадуємо, ще років з 10 від нього чули: не ображайте мені фермерів! Максимальна підтримка. Що ви говорите, що ви для них зробили все, що могли?" - прокоментував Валерій Лапікура.

Скріншот коментарів (facebook.com/zoyakazanzhy)

Нагадуємо, вміст дитячої шоколадки збентежив мешканку Запоріжжя.

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