Улюблений байкер Путіна Залдостанов зганьбився в Росії, відкривши пам'ятник з помилкою

Ватажок клубу байкерів "Нічні вовки" Олександр Залдостанов потрапив в незручну ситуацію

Ватажок клубу байкерів "Нічні вовки", Олександр Залдостанов (Хірург), відомий як затятий прихильник Путіна, в російському Ульяновську відкрив пам'ятник з орфографічною помилкою. Про це повідомляють росСМИ.

Скандальний пропагандист Кремля взяв участь у відкритті пам'ятника билися у Великій Вітчизняній війні місцевим жителям. На монументі знайшли орфографічну помилку. Так, слово "участвовавшие" було написано з трьома літерами "в". Зайвий символ розташувався перед літерою "с".

"Коли я дивився на цю скульптуру, мене не покидала думка, що вона весь час тут стояла, настільки вона органічно вписалася", - заявив на відкритті улюблений байкер Путіна.

Фото: Пам'ятник з помилкою (ulgrad.ru)

Зазначимо, що робив пам'ятник на замовлення мотоклубу "Нічні вовки" ковальський двір "Корч". Автори монумента пообіцяли найближчим часом елемент пам'ятника з помилкою замінити на новий.

Раніше Олександр Залдостанов (Хірург) пожартував у відповідь на питання, як Кремль відреагував на його публічний конфлікт з художнім керівником театру "Сатирикон" Костянтином Райкіним. За словами Залдостанова, "кремлівські вихователі позбавили його морозива".

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