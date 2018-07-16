"Треба було кислотою цього клоуна": Жириновський побив хлопця, який облив його пивом (відео)

Фото: Володимир Жириновський (ldpr.ru)

Хлопця затримали і дали 14 діб арешту за "хуліганство"

Скандальний російський політик, депутат Держдуми Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський побив хлопця, який облив його пивом в центрі Москви. Відео інциденту з'явилося в мережі.

На відео потрапив момент затримання чоловіки. В оточенні натовпу його затримую поліцейські і охорона політика, а сам Жириновський кілька б'є свого кривдника кулаком в голову.

Затриманим виявився Гліб Струнників, якому дали 14 діб арешту за "хуліганство".

"Суд визнав Гліба Струнникова винним у вчиненні правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного арешту на строк 14 діб", - повідомила прес-секретар суду Анастасія Дзюрко, передає "Інтерфакс".

Публікація від Roman Isakov (@r.isakow) 15 Лип 2018 в 11:52 PDT

Користувачі соцмережі обурилися діями Жириновського.

"Шкода, що пивом, а не сечею, хлопець молодець", "Підвели прямо як челядь до боярина, мовляв, ось він, можете вдарити", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/r.isakow)

"Якого дідька жирика (Жириновського) не засудили за удари по голові цього хлопця", "Натовпом на хлопця, дикуни, правильно облив, треба було кислотою цього клоуна", "Ніхто не має права бити людину, потрібно карати за правилами і законами. Я в шоці від того, як Жириновський вдарив хлопця, а співробітники правоохоронних органів тягли його, як ніби він вбив кого-то. Жах один", - обурюються юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/r.isakow)

Раніше Жириновський відзначився черговою істеричною загрозою на адресу України. На цей раз він заявив про "повернення України до складу РФ".

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