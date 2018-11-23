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Нардепа зловили на перегляді пікантного відео в Раді

STYLERКурйози    23.11.2018 - 19:08

Відео: YouTube / TVgolosnaroda

Народний депутат 8-го скликання Андрій Денисенко (позафракційний) попався на перегляді відео еротичного змісту категорії БДСМ під час голосування за ухвалення держбюджету на 2019 рік. Про це повідомив журналіст Всеволод Філімоненко на своїй сторінці в соцмережі Facebook та опублікував посилання на відео на ресурсі "TVgolosnaroda" у YouTube.

"У день голосування за бюджет і НАТО народний депутат Андрій Денисенко розглядав ПОРНО категорії БДСМ, що зберігаються у нього в смартфоні", - йдеться у публікації.

Також журналіст зазначив, що сам особисто виступає за легалізацію порно-індустрії в Україні, тому виражає "повагу до уподобання Денисенка".

Нардепа зловили на перегляді пікантного відео в Раді

Скрін: YouTube / TVgolosnaroda

"Сподіваюся, коли-небудь ми всі разом зможемо насолодитися переглядом відео на великому екрані Верховної Ради", - додав він.

Нагадаємо, що народний обранець Андрій Денисенко також є громадським діячем, правозахисником, співзасновником правозахисної групи "СІЧ".

Нардепа зловили на перегляді пікантного відео в Раді

Скрін: YouTube / TVgolosnaroda

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі іронізують над "спійманим на полуничці" нардепом:

"Ось це напружений робочий день!";

"Навіщо було квадратиками закривати всі? Нецікаво";

"Ну ось, тепер пацан злякається злих журналістів і знову не буде ходити на "роботу" у ВР"...

Нардепа зловили на перегляді пікантного відео в РадіНардепа зловили на перегляді пікантного відео в Раді

Скрін: YouTube / TVgolosnaroda

"Респект";

"А ти думаєш, легко приймати бюджет вночі, треба ж чимось погані думки відганяти";

"Не дивно, чому стільки пропусків. Зрозуміло, чим він там займається";

"Чудово! Раду ще можна було б в нічний кінотеатр перетворювати - все для поповнення бюджету!"...

Нардепа зловили на перегляді пікантного відео в РадіНардепа зловили на перегляді пікантного відео в Раді

Скрін: facebook.com/vsevolod.filimonenko

Нагадаємо, що рано вранці 23 листопада українські депутати проголосували за державний бюджет України на 2019 рік. Позафракційний народний депутат Юрій Левченко розповів, що коли в сесійній залі зібралися народні обранці для того, щоб розглянути проект закону про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі", в приміщенні явно відчувався запах перегару. На його думку, депутати в останні кілька годин "наливали собі і дуже добре вживали".

Раніше повідомлялося, що народний депутат Сергій Шахов, якого раніше спіймали за пікантною листуванням у Верховній Раді, заявив, що журналісти все перекрутили.

Також ми писали про те, що національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі, ліквідувати яку Кабмін ухвалив у травні 2015 року, ще довгий час не знала, що робити з секс-архівом.

Нагадаємо, раніше психолог Гарвардського університету Джастін Лемиллер провів дослідження, за результатами якого визначив найбільш поширені сексуальні фантазії чоловіків і жінок.

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Відео: РБК-Україна

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