"Нестираная штора з тюлем": дружина Тігіпка зганьбилася на відкритті Одеського кінофестивалю (фото)

Фото: (facebook.com/odesaiff)

Відомий політолог висміяв наряд бізнес-леді

13 липня на відкриття ІХ міжнародного Одеського кінофестивалю організатор заходу прийшла в дивному вбранні. Таку думку висловив український політолог Олексій Голобуцький, написавши про це у Facebook.

Політолог Олексій Голобуцький порівняв урочисте вбрання голови ОМКФ зі шторою з тюлем, приклавши до публікації фотографію Вікторії Тігіпко.

Фото: (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Президент фестивалю прийшла на відкриття заходу у штанях і сорочці з величезним атласним шлейфом, чим здивувала всіх присутніх. У мережі своєрідне модне рішення піддали критиці.

"Шлейф з жлобства на одеському кінофестивалі. Дружина Тігіпка з'явилася на Червоній доріжці Одеського кінофестивалю в досить дивному стані: дозволила, щоб її вивели на камери в піжамних штанях, домашніх туфлях і непраній (і невипрасуваній) атласній шторі з тюлем. Цікаво, хто і за що так познущався над досить симпатичною жінкою?", — іронічно пожартував політолог.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/aleksej.golobuckij

Нагадаємо, що нещодавно Styler публікував підбірку найяскравіших образів зірок, що з'явилися на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю. Серед них Травесті-діва Монро, Ада Роговцева, Меловін, Олена Кравець, Антон Лірник і Ерік Робертс.

Відео: (video.rbc.ua)