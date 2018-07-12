Пухлина або ботокс: знімок Путіна на Валаамі спантеличив мережу

Фото: Путін на Валаамі (kremlin.ru)

Деякі користувачі припустили, що президент РФ хворий

Соцмережі спантеличило фото Володимира Путіна під час його візиту в Валаамский монастир. Дивний знімок зауважив політтехнолог Олексій Голобуцький, написавши про це на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

"РуссоЗМІ: Путін сьогодні відвідав Валаам, де цілував ікони святих. Ну так, не виймаючи з рота, як кажуть!", - написав він

Скріншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Користувачі соцмережі звернули увагу на дивну "шишку" на щоці Путіна. Юзери висловили різні версії – одні пишуть, що на фото – не сам Путін, а його двійник, інші жартують, що просто "ботокс потік", деякі припустили, що президент РФ хворий і це видно пухлину.

"Може бути, вилиці собі додав для мужності? Прямо "подушечки" защічні для того, щоб "фізію" зробити як у термінатора! Тільки вийшов все одно недопалок запліснілий. Мужність завжди йде зсередини, від внутрішнього стрижня, від генетичного благородства", - розмірковує Ніна Ліва.

Скріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)

"Це ботокс з'їхав з дистанції", "Пухлина або жировик", "Ботекс", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)

"Ботокс стек", "Пігмей", "Лімфосаркома", - додали в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Додамо, що Спасо-Преображенський Валаамський монастир – один з найбільш шанованих в Росії. Сьогодні він налічує понад 200 насельників. Щорічно обитель відвідують понад 100 тисяч паломників і туристів.

Раніше в мережі в черговий раз помітили курйозні нестиковки з зростом Путіна. Ходять чутки, що президент РФ дуже комплексує з приводу свого низького зросту, тому, щоб здаватися вище співрозмовників, користується різними хитрощами.

Тепер курйоз помітили на Міжнародному конгресі з кібербезпеки, де російський лідер виходив на сцену, щоб особисто привітати главреда Russia Today Маргарита Симоньян.

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