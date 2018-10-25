Огидна фальсифікація: Поплавський в Кембриджі "презентував" книгу "професору"

Колаж (РБК-Україна)

У ЗМІ з'являлася інформація про "презентації" книги Поплавського, які викликали бурхливу реакцію. Професор з Кембриджу провів своє розслідування

Нещодавно в мережі повідомляли про те, що ректор КНУКіМ і український співак Михайло Поплавський презентував свою книгу "Ректор" в Кембріджському університеті, й багато хто з ЗМІ писали, що це був неймовірний успіх, і дехто навіть порівняв Поплавського зі Стівеном Хокінгом. Через це професору з факультету іноземних і середньовічних мов Івану Козаченку з Кембриджу стали надходити запитання про те, "що це за бардак там у вас в Кембриджі відбувається?". Козаченко розумів, що це "чергова профанація", і вирішив провести своє розслідування, щоб розібратися, що ж насправді там було, про це він написав у своєму пості на Facebook.

Так, вникнувши в суть справи, Іван Козаченко зробив наступні висновки:

На постерах, які використовувалися під час "презентації", немає логотипу університету, тобто подія не могла бути офіційною. Таблички на вулиці не вважаються. Сама "презентація" проходила в Даунінг-Коледжi, що є частиною університету, але зняти там зал не складно.

Основним персонажем, який ніби представляє університет, є якийсь професор Peter GH Milbark, який дуже позитивно (і дуже радянськими фразами) оцінив цю книгу. Природно, це викликало сумніви у Козаченко на рахунок того, що хто-небудь з адекватних професорів погодився б піарити такий "шедевр" і він промоніторив список працівників університету. Виявилося, що це був і не професор, а хіропрактик, або, простіше кажучи, масажист.

"В каталозі контактів співробітників університету такої людини не знайшлося. А от серед мешканців Кембриджа знайшовся Peter Milbank - хіропрактик або, іншими словами, масажист. Якщо у вас є сумніви, що це він, то подивіться на його фото з ФБ. Тобто ім'я використовували даний, але навіть не змогли його правильно написати!" - розповів професор з Кембриджу.

Виходить, що Поплавський презентував свою книгу масажисту, якого подають українцям, як професора Кембриджського університету.

"Ну, лижні інструктори вже були, то чому б не з'явитися і масажистів? Звичайно, можна ще більш детально вивчити "презентацію", але мені особисто досить епізоду з масажистом. Це огидна фальсифікація, яка підриває престиж університетів", - резюмував Іван Козаченко.

Скріншот поста (facebook.com/ivan.kozachenko)

Користувачі, прочитавши цю публікацію Козаченко, не залишилися осторонь і підняли Поплавського і цю презентацію на сміх. Тільки тепер його вже не порівнювали зі Стівеном Хокінгом, а з літературним персонажем-аферистом Остапом Бендером.

"От Остап Бендер", "Уявімо собі, чому вчить орел-пройдисвіт своїх орлят. І ким вони, зрештою, стануть", "Ректор-еректорів", "Боже, який же сором !!! Нічого святого немає !!!", "Показано особливості становлення української освіти" - о, це точно, не збрехали", "Лижний інструктор", - прокоментували користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/ivan.kozachenko)

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