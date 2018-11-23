Покусав поліцейських: цуценя посадили у в'язницю на дев'ять місяців

Колаж РБК-Україна

Місцеві жителі влаштували флешмоб з вимогою звільнити собаку

Маленького цуценя чау-чау заарештували і посадили в клітку терміном на 9 місяців за те, що він покусав поліцейських. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Інцидент стався в селі Сток-Бруэрн графства Нортгемптоншир. Чотиримісячний песик породи чау-чау по кличці Бангл втік від своїх господарів і від страху забився під припарковану машину.

Поліцейські хотіли допомогти собаці, але у відповідь налякане щеня кілька разів цапнув одного з них за руку. Собаку зрештою дістали, але після цього доставили у відділення поліції і посадили в клітку.

Скріншоти (dailymail.co.uk)

Згідно з законом 1991 року "Про небезпечних собак", цуценя вирішили замкнути в клітці на 9 місяців. Рішення поліції не сподобалося місцевим жителям, і вони організували флешмоб у соціальних мережах #FreeBungle з вимогою звільнити цуценя. За шість днів після інциденту до флешмобу приєдналися 2,5 тисячі чоловік.

З діями поліції не погодився і власник цуценя Девід Гейс. Він зізнався, що поважає поліцію, але вважає їх рішення неадекватним. Крім того, він повідомив, що його 15-річний син так сильно засмутився через Бангла, що його довелося забрати під час занять в школі.

"Тримати цуценя, який не зробив нічого несподіваного чи неприйнятного, враховуючи всі обставини, в ізоляції від 15-річного хлопчика під час різдвяних свят жорстоко", — заявив Гейс.

Він переконаний, що цуценя в клітці відчуває страх і стрес і тому найняв адвокатів, щоб вони допомогли звільнити собаку.

Поліцейські пояснюють, що якби пес напав на дитину або спровокував би ДТП, то реакція людей була б зовсім інша, а потерпілому довелося пройти огляд у лікарні, взяти курс антибіотиків і зробити щеплення від правця.

Пізніше стало відомо, що під натиском місцевих жителів поліцейські переглянули своє рішення і повернули господарям Бангла. Зараз цуценя перебуває вдома.

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Відео: РБК-Україна