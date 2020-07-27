Під Полтавою "копи" зганьбилися з затриманням наркомана: дісталося пенсіонерці і молодій мамі

Під Полтавою поліцейські епічно затримували наркомана (колаж: РБК-Україна)

У Полтавській області група поліцейських намагалися "скрутити" наркомана, але дісталося всім, крім "зловмисника"

У Кременчуці Полтавської області люди поскаржилися в поліцію на наркомана, який своїм "приходом" псував їм вид з вікна. Чоловік сидів на лавочці біля під'їзду, здійснюючи типові з такої нагоди рухи.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі Україна Новини.

Як виявилося, за "нещасного" вступилася молода мама, яка незабаром поплатилася за таке заступництво. Двоє "копів" довго і безуспішно намагалися пов'язати і надіти на неї наручники. Дівчина відчайдушно пручалася, кричала "Мені боляче", "У мене дитина вдома".

Далі в бійку втрутилася пенсіонерка, яка намагалася відбити від правоохоронців вже дівчину. У результаті жінку задули з перцевого балончика, а потім також пов'язали.

"Весь цей арт-хаус відбувався на тлі наркомана, який від отриманого приходу активно смикався на лавці", - йдеться у підписі до відео.

Найцікавіше, що в певний момент наркоман успішно ретирувався - він схопився з лавки і просто втік.

Пізніше на підмогу горе-поліцейських прибуло підкріплення, і вже силами п'ятьох "копів" обидві жінки були затримані й поїхали у відділення поліції.

Обережно, відео містить нецензурну лексику, 18+.

У Кременчуці поліцейські зганьбилися з затриманням наркомана (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

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