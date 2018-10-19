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Росомаха у Києві: невідомі "по-звірячому" спотворили іномарку (фото)

STYLERКурйози    19.10.2018 - 15:50
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Користувачі мережі актвно обговорюють, хто таке міг зробити

У Києві, в Дарницькому районі на Осокорках стався неймовірний випадок: "по-звірячому" спотворили іномарку чорного кольору. Автомобіль пошматували чимось невідомим уздовж всього кузова. Відповідні фото були опубліковані Артемом Суворовим на своїй сторінці в Facebook. Користувачі вже активно обговорюють фото з "скаліченою" машиною, намагаючись передбачити, що ж це таке було, і хто б це міг зробити.

Пост з фотографіями автор жартівливо підписав: "Осокорки, такі Осокорки".

Росомаха у Києві: невідомі &quot;по-звірячому&quot; спотворили іномарку (фото)

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/suvorov.artem5)

Дивлячись на фотографії, створюється враження, що хтось просто "розкривав" машину консервним ножем. Величезні борозни, якi нещадно зіпсували авто, починаються з капота і закінчуються десь в районі багажника.

 

Фото з пошкодженим авто (facebook.com/suvorov.artem5)

Люди, що побачили це, почали жартувати, мовляв, "Страшна річ – жіноча помста", а ще, посміювалися, порівнюючи ці борозна зі слідами, які міг залишити кіногерой Росомаха або, наприклад, монстр Годзілла з Фредді Крюгером.

"Я знала, що в цих 3 мурашниках нечиста сила водиться!", "ну ваще стильно", "Расомаха приїжджав зі Шварценеггером?", "Я зрозуміти не можу... це намальовано!!!??? Чи як?! Чому!?", "Руки-Ножиці", "прикольний дизайн!", - прокоментували користувачі соцмережі.

Росомаха у Києві: невідомі &quot;по-звірячому&quot; спотворили іномарку (фото)

Росомаха у Києві: невідомі &quot;по-звірячому&quot; спотворили іномарку (фото)

Росомаха у Києві: невідомі &quot;по-звірячому&quot; спотворили іномарку (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/suvorov.artem5)

Раніше ми писали про те, що В центрі Києва гарячий Porsche Panamera підпалив ще дві іномарки.

Нагадаємо, Чернівцях під час прямого ефіру в Instagram дівчина потрапила в ДТП.

Також ми писали про те, що киянин в нижній білизні кидався під фуру і його ледь не задавили.

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