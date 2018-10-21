"На кой нам этот мир": Макаревич в авторськiй пісні познущався над "раєм Путіна"

Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

У гумористичної пісні співак докладно розповідає, як потрапити в "путінський рай" і що буде з тими, хто туди потрапив

Знаменитий російський співак, музикант і незмінний фронтмен російської рок-групи "Машина часу" Андрій Макаревич, який розкритикував російських музикантів, які беруть участь у скандальному фестивалі, записав нову пісню. Вона не зовсім звичайна, адже її текстом він висміяв президента РФ Володимира Путіна після його скандального виступу на "Валдаї". Відео з піснею артист опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот відео (facebook.com/makarevichav)

Андрій Макаревич на відео виконує пісню в просой домашній обстановці.

Так у пісні звучать такі слова:

"На форумі вчора без злості, без апломбу

Нам головний розповів, красень, легінь,

В загашнику у нас лежить така бомба,

Що підпалиш запал, і всієї землі - пі**єць!

Але це не біда, нас з вами чекає нагорода

навіщо нам цей світ, коли настає край?

Потухнуть без сліду всі 9 мільярдів,

А ми до одного прямою дорогою в рай!

Я сам на цей рай давно маю види

Будь, мабуть, мріяв, щоб на халяву в рай,

Але є один нюанс – туди летять шахіди,

А тут ми всією країною: "Посунься, відкривай!"

Тут треба проскочити, поки підривають глобус,

А то дійде до бійок, хто буде відповідати?

Я кинувся до столу, прошу мені видати пропуск,

Але щоб кремлівський бланк і підпис, і печатку.

Бігу, дивлюся за мною інші припустили,

Вже кричать "давай!", хто боязко, хто сміливіший,

Біля самого столу архангела скрутили,

На вихід відвели і дали пі**юлей..."

Менш ніж за добу ця композиція набрала десятки тисяч лайків, з цього можна припустити, що багато хто згодні з тим, про що співає Макаревич і пісня їх не залишила байдужими.

Опубліковано Андреєм Макаревичем Субота, 20 жовтня 2018 р.

Відео: пісня Андрія Макаревича (facebook.com/makarevichav)

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич підтримав українських музикантів, які відмовилися виступати на фестивалі "Нашествие" в Росії.

Також Макаревич вважає, що багато жителі анексованого Криму несуть відповідальність за те, що сталося, так як вони погодилися на проведення незаконного референдуму.

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