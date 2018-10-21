"На кой нам этот мир": Макаревич в авторськiй пісні познущався над "раєм Путіна"

У гумористичної пісні співак докладно розповідає, як потрапити в "путінський рай" і що буде з тими, хто туди потрапив
Знаменитий російський співак, музикант і незмінний фронтмен російської рок-групи "Машина часу" Андрій Макаревич, який розкритикував російських музикантів, які беруть участь у скандальному фестивалі, записав нову пісню. Вона не зовсім звичайна, адже її текстом він висміяв президента РФ Володимира Путіна після його скандального виступу на "Валдаї". Відео з піснею артист опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот відео (facebook.com/makarevichav)
Андрій Макаревич на відео виконує пісню в просой домашній обстановці.
Так у пісні звучать такі слова:
"На форумі вчора без злості, без апломбу
Нам головний розповів, красень, легінь,
В загашнику у нас лежить така бомба,
Що підпалиш запал, і всієї землі - пі**єць!
Але це не біда, нас з вами чекає нагорода
навіщо нам цей світ, коли настає край?
Потухнуть без сліду всі 9 мільярдів,
А ми до одного прямою дорогою в рай!
Я сам на цей рай давно маю види
Будь, мабуть, мріяв, щоб на халяву в рай,
Але є один нюанс – туди летять шахіди,
А тут ми всією країною: "Посунься, відкривай!"
Тут треба проскочити, поки підривають глобус,
А то дійде до бійок, хто буде відповідати?
Я кинувся до столу, прошу мені видати пропуск,
Але щоб кремлівський бланк і підпис, і печатку.
Бігу, дивлюся за мною інші припустили,
Вже кричать "давай!", хто боязко, хто сміливіший,
Біля самого столу архангела скрутили,
На вихід відвели і дали пі**юлей..."
Менш ніж за добу ця композиція набрала десятки тисяч лайків, з цього можна припустити, що багато хто згодні з тим, про що співає Макаревич і пісня їх не залишила байдужими.
Опубліковано Андреєм Макаревичем Субота, 20 жовтня 2018 р.
Відео: пісня Андрія Макаревича (facebook.com/makarevichav)
Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич підтримав українських музикантів, які відмовилися виступати на фестивалі "Нашествие" в Росії.
Також Макаревич вважає, що багато жителі анексованого Криму несуть відповідальність за те, що сталося, так як вони погодилися на проведення незаконного референдуму.
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