Забув задекларувати подругу: Ілля Ківа жорстко зганьбився з квартирою в Києві

Ілля Ківа дивно уник питання журналістів про квартиру
Ілля Ківа розповів, чому не вказав у декларації квартиру в Києві. Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" каже, що в цьому немає нічого дивного, адже там живе його подруга, з якою у нього просто... спільний секс.
Журналісти-розслідувачі каналу BIHUS info запитали у депутата, чому він приховує своє майно в центрі Києва (на вулиці Лютеранська, в елітному районі "Липки" в центрі столиці).
"Там живе моя подруга", - таке просте пояснення знайшов депутат відсутності нерухомості у фінансовому звіті.
Журналіст зауважив, що в декларації також потрібно вказувати співмешканку, якщо з нею є спільний побут.
"А у мене немає з нею спільного побуту. У мене з нею є спільний секс. Ось, ви зрозуміли, так? Буває і таке. А у вас буває спільний секс?" - відповів Ківа.
За даними журналістів, квартира, яку Ківа орендує в центрі Києва на вул. Лютеранській, має площу близько 100 кв. метрів. Ціна оренди становить від $1500 в місяць. Але в декларації нардепа ці витрати не вказані.
Ківа розповів, чому не вказав у декларації квартиру в центрі Києва (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)
Користувачі мережі дивуються, як такі заяви може робити народний депутат.
Зазначимо, що журналісти програми "Наші Гроші" нещодавно провели розслідування. Як виявилося, нардеп від ОПЗЖ задекларував квартиру, але він в ній не живе. По місту їздить в авто з неіснуючими номерами.
Крім того, в декларації він вказав, що володіє жмиховою ямою в Полтавській області, яку здавав в оренду і заробив на цьому 1,2 млн гривень за рік.
Раніше ми писали, що Ківу застукали в Раді за листуванням з "Яною Блядінською". Нардеп звітував перед дівчиною про витрати.