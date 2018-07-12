"Жлобстайл": фото з чиновником в Харківській області обурило мережу (фото)

Фото: kharkivoda.gov.ua

Посадовець приїжджав на урочистий захід, присвячений запуску газопроводу у декількох селах

Мережу обурило фото з чиновником в Харківській області, якому під час візиту в Богодухівський район постелили килим прямо серед вулиці. Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Дмитро Балух на своїй сторінці в Facebook.

"Вибачте, але назва придумайте самі", - зазначив він у підписі до фото.

Скріншот поста (facebook.com/dmytro.bulakh)

Посадовець приїжджав на урочистий захід, присвячений запуску газопроводу в кількох селах району.

Фото: facebook.com/dmytro.bulakh

Користувачі соцмережі з іронією відреагували на це фото. У мережі відзначають абсурдність цієї ситуації.

"Жерсть, немає слів", "Вибори наближаються... За аналогією - граки прилетіли", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/dmytro.bulakh)

"Реклама килимів", "Жлобстайл", "Килим ставив настрій всьому колгоспу, але це не точно", - жартують в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/dmytro.bulakh)

Користувачі порівняли цей інцидент з часами СРСР.

Скріншот коментарів (facebook.com/dmytro.bulakh)

До речі, потім стало відомо, що скандальне фото вже видалили з офіційного сайту ОДА.

Скріншот коментарів (facebook.com/dmytro.bulakh)

Раніше повідомлялося, що соцмережі спантеличило фото Володимира Путіна під час його візиту в Валаамский монастир. Деякі користувачі припустили, що президент РФ хворий.

Відео: РБК-Україна