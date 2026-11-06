Выплаты 800+ для украинцев в Польше: при каких условиях могут прекратить помощь в 2026 году

Что изменилось в выплатах 800+ для украинцев в 2026 году

Программа Rodzina 800+ предусматривает ежемесячную помощь в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. Выплату назначают независимо от доходов семьи, но для иностранцев действуют дополнительные требования.

Как сообщает польское Управление социального страхования ZUS, с 31 января 2026 года выплаты для граждан Украины со статусом PESEL UKR были приостановлены.

Чтобы продолжать получать деньги, с 1 февраля родителям или опекунам необходимо было повторно подать заявление и соответствовать новым условиям.

Основные требования:

заявитель должен законно находиться в Польше;

отец, мать или опекун должны соответствовать требованию профессиональной активности, если на них не распространяется исключение;

ребенок должен выполнять соответствующую его возрасту обязанность обучения в польской системе образования;

заявитель и ребенок должны фактически проживать в Польше;

в заявлении необходимо указать правильные персональные данные, в том числе номера PESEL.

С 1 июня 2026 года аналогичные требования относительно профессиональной активности распространили также на других иностранцев из стран за пределами ЕС и ЕАСТ, которые законно находятся в Польше и имеют доступ к рынку труда.

Это означает, что изменения могут касаться не только украинцев с PESEL UKR, но и граждан Украины, проживающих в Польше на других законных основаниях.

По каким причинам могут приостановить выплату 800+

В разъяснении ZUS от 22 сентября 2026 года названы наиболее распространенные причины приостановления помощи иностранцам.

Родители или ребенок выехали из Польши

ZUS проверяет информацию о пересечении границы через реестры Пограничной службы Польши.

Если система зафиксировала выезд заявителя или ребенка, но не содержит информации о возвращении, выплату могут приостановить до выяснения обстоятельств.

Например, семья вернулась в Польшу после поездки в Украину, но в государственном реестре нет соответствующей записи. В такой ситуации ZUS может потребовать объяснения и документы.

Сам по себе кратковременный выезд не означает автоматической окончательной потери 800+. Значение имеет то, продолжает ли семья соответствовать условиям программы и могут ли государственные органы подтвердить ее проживание в Польше.

Родители не работают или не имеют необходимого страхования

Одним из основных изменений 2026 года стало требование профессиональной активности заявителя.

ZUS проверяет информацию о социальном страховании через собственные реестры и систему KRUS, которая охватывает сельскохозяйственное страхование. Если данных о соответствующей активности нет, помощь могут приостановить.

Ребенок не учится в польском учебном заведении

Для детей, на которых распространяется обязанность дошкольной подготовки или обучения, ZUS проверяет выполнение этого требования.

Если информации о ребенке нет в польской образовательной системе, это может стать причиной приостановления выплат.

В документах есть ошибки

Проблемы могут возникнуть из-за расхождений между данными заявителя и информацией в государственных реестрах.

Например, если не совпадают имя, фамилия, дата рождения или номер PESEL ребенка либо одного из родителей. В таких случаях ZUS может потребовать уточнения информации.

Прекратят ли выплату 800+, если отец или мать потеряли работу

Увольнение с работы может повлиять на право получать помощь, но не всегда означает немедленное прекращение выплат.

По правилам 2026 года профессиональная активность охватывает не только работу по трудовому договору.

К ней могут относить:

работу по umowa o pracę;

работу по umowa zlecenia при условии соответствующего социального страхования;

ведение предпринимательской деятельности;

получение пособия по безработице;

участие в определенных программах обучения со стипендией;

другие предусмотренные законодательством виды деятельности и страхования.

Важно, что самого факта подписания договора не всегда достаточно. Значение имеет соответствие установленным требованиям относительно страхования и, для отдельных категорий заявителей, базы начисления взносов.

Как объясняет Министерство семьи, труда и социальной политики Польши, для зарегистрированных безработных предусмотрен отдельный механизм временного получения помощи.

Если человек не работает, но зарегистрирован как безработный и имеет соответствующее медицинское страхование, он может получать 800+:

до трех месяцев , если помощь назначается на одного или двух детей;

до шести месяцев, если речь идет о трех и более детях.

Такой период не может выходить за пределы соответствующего периода выплат. Воспользоваться этим механизмом можно не более одного раза в течение одного периода назначения помощи.

Таким образом, если один из родителей потерял работу, стоит проверить возможность регистрации в польском центре занятости и выполнение условий для временного сохранения 800+.

Будут ли получать 800+ родители, которые не работают

Из требования профессиональной активности предусмотрены исключения.

Согласно разъяснениям ZUS, оно не распространяется, среди прочего, на родителей детей с инвалидностью, которые соответствуют установленным критериям, а также на заявителей, получающих помощь на ребенка с польским гражданством. Но освобождение от требования работать не означает освобождения от всех остальных условий.

Семья по-прежнему должна соответствовать требованиям относительно законного пребывания, фактического проживания и обучения ребенка, если соответствующая образовательная обязанность уже наступила.

Поэтому перед оформлением помощи необходимо проверить, распространяется ли конкретное исключение на ситуацию семьи.

Могут ли лишить 800+, если ребенок не ходит в польскую школу

В 2026 году обучение ребенка стало одним из ключевых условий сохранения помощи для соответствующих категорий иностранцев.

Если ребенок достиг возраста обязательной дошкольной подготовки или школьного обучения, он должен выполнять эту обязанность в польской системе образования.

Но есть исключения. По правилам ZUS, требование посещать школу не применяется к детям младше шести лет, для которых еще не наступила соответствующая образовательная обязанность.

Отдельно учитываются случаи, когда:

начало школьного обучения официально отсрочили;

ребенок выполняет образовательную обязанность другим способом, предусмотренным польским законодательством.

В некоторых ситуациях ZUS может запросить дополнительную справку.

Например, если ребенку отсрочили начало школьного обучения, может понадобиться документ из государственной начальной школы по месту проживания.

Важно: обучение только в украинской онлайн-школе само по себе не подтверждает выполнение требования обучаться в польской системе образования.

Как проверить, почему перестали поступать выплаты 800+

Если деньги не поступили в привычную дату, прежде всего необходимо проверить личный кабинет eZUS.

Именно там ZUS размещает информацию о статусе помощи и уведомления о необходимости предоставить объяснения или документы.

Что нужно сделать:

Войти в личный кабинет на портале eZUS. Проверить сообщения и информацию относительно заявления на 800+. Выяснить, не поступил ли запрос от ZUS относительно места проживания, работы, страхования или обучения ребенка. Подготовить документы, которые могут подтвердить выполнение соответствующего условия. Предоставить объяснения способом и в срок, указанные в уведомлении.

Если причиной стало отсутствие информации о возвращении в Польшу, могут понадобиться доказательства фактического проживания.

Если проблема связана с работой, стоит проверить, правильно ли работодатель зарегистрировал работника в системе социального страхования.

А если в реестре нет данных об обучении ребенка, необходимо обратиться в его учебное заведение и уточнить информацию.

Как восстановить выплаты 800+ после приостановления

По информации ZUS, если ведомство не может подтвердить право на помощь через государственные реестры, заявителя могут вызвать для предоставления объяснений и документов.

На выполнение такого запроса предусмотрено три дня с момента его получения.

Если человек в установленный срок предоставит необходимые доказательства и ZUS подтвердит право на помощь, выплату восстановят с месяца, в котором ее приостановили.

Например, если в октябре деньги не поступили из-за отсутствия информации о возвращении ребенка в Польшу, а семья подтвердила фактическое проживание и выполнение других условий, ZUS может восстановить выплату за октябрь.

Однако это правило касается ситуаций, когда право на помощь сохранялось, а выплату приостановили из-за необходимости проверки.

Если семья фактически перестала соответствовать условиям программы, предоставление объяснений само по себе не гарантирует возобновления выплат.

Нужно ли подавать новое заявление на 800+ в 2026 году

Помощь 800+ в Польше назначают на определенный период, а не бессрочно.

Текущий период выплат продолжается с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года.

Заявления на этот период начали принимать 1 февраля 2026 года.

Отдельно с 1 февраля украинцам со статусом PESEL UKR необходимо было повторно подать заявление на предыдущий период 2025/2026 из-за введения новых условий.

Поэтому семьям важно проверять не только соответствие требованиям программы, но и то, подано ли заявление на актуальный период выплат.

Если новое заявление не подали, помощь не продлевается автоматически только на основании того, что семья получала ее раньше.

Для оформления необходимы данные заявителя и ребенка, в частности PESEL, сведения о законности пребывания в Польше, а также другая информация, которую запрашивает система.