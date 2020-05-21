Під Луганськом загинув легендарний комбат: в області оголошено жалобу

На Донбасі загинув комбат Сергій Губанов (колаж РБК-Україна)

Полковник поліції Сергій Губанов виконував бойове завдання штабу ООС

На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Трагедія сталася біля селища Трьохізбенка в Луганській області ввечері 20 травня. Також отримали осколкові поранення ще троє бійців, які разом з ним патрулювали околиці населеного пункту.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай підписав розпорядження про оголошення в регіоні дня жалоби 22 травня у зв'язку із загибеллю комбата, який виконував бойове завдання командування штабу ООС.

Сергія Губанова з позивним "Сивий" згадують як безстрашного і рішучого патріота, який "міг отримати будь-які посади та вже сидіти в міністерстві, але справою його життя було повернути свій Луганськ". Про це написала правозахисник Ольга Решетилова у своєму Facebook.

"Він міг би обмежитись блокпостами і не паритись, але не міг бути не на війні, поки йде війна. Досі не вкладається в голові і не пишеться у минулому часі. Вчора командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув. На війні, якою жив. Як завжди, йшов першим. Світла пам‘ять тобі, Комбат. Луганськ буде нашим", - йдеться у публікації.

У прес-службі поліції Луганської області заявили, що всі обставини трагедії з'ясовуються. Зазначається, що легендарний комбат Губанов з іншими бійцями підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Всіх чотирьох доставили в госпіталь. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя комбата "Луганськ-1".

Комбат "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов (Фото: facebook.com/UA.National.Police)

Губанов родом із Стаханова під Луганськом. У 2014 році він, будучи правоохоронцем, відмовився працювати на окупантів і разом з родиною залишив захоплене бойовиками "ЛНР" місто і переїхав у вільний Сєвєродонецьк. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Попрощаються із загиблим офіцером 22 травня у Сєвєродонецьку.

Відео: На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов

Раніше повідомлялося, що 21 травня внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі загинув один український військовий.

Автор: Володимир Костирін