"Немає слів від відчаю і болю": на Донбасі загинув український воїн

Ілюстративне фото (УНІАН)

Загиблий воїн пішов служити в армію за власним бажанням кілька років тому

На Сході країни в зоні ООС загинув український військовослужбовець з Черкаської області. Про це повiдомив Владимир Чос на сторінці спільноти "Союз воїнів АТО Черкаської Городищенського р-н" в соцмережі Facebook.

Так, в зоні проведення бойових дій в Донецькій області загинув житель Черкаської області Сергій Гаркуша. Воїн був родом з села Валява, Городищенського району.

"Жахлива новина. У нас знову втрати на Сході. В зоні проведення операції об'єднаних сил загинув Сергій Гаркуша з Валяви. Немає слів від відчаю і болю. Похорон у вівторок 27 листопада в Валявi", - написано в повідомленні поста.

Герой загинув у районі населеного пункту Красногорівка, він попрощався з життям під час обстрілу українських позицій. Смерть настала в результаті прямого попадання кумулятивного пострілу з СПГ-9.

Солдат військової служби за контрактом 28 механізованої бригади Сергій Гаркуша ніс бойове чергування на ВОП. Сергій за власним бажанням пішов служити в Збройні Сили України з 15 вересня 2016 року.

Скріншот поста (facebook.com/Союз воїнів АТО Черкаської Городищенського р-н)

Як повідомлялося раніше, у Тернопільській області попрощалися з українським військовим.

До цього ми писали, що Боєць Нацгвардії помер із-за важкої хвороби - раку легень.

Також 23 жовтня в зоні ООС поблизу Волновахи від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур.

Відео: РБК-Україна