По окупантах на Донбасі завдали потужних ударів: з'явилося відео

Військовий ЗСУ на Донбасі (фото: РБК-Україна)

Військові на фронті скорегували удари за допомогою безпілотників

У мережі показали відео артилерійських ударів по укріпленнях бойовиків на Донбасі, які не припиняють вести вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення ООС.

Ролик опублікував волонтер Роман Донік на своїй Facebook-сторінці та YouTube-каналі.

На кадрах видно кілька потужних ударів по траншеях та окопах противника. Снаряди б'ють прицільно точно в місця їх розширення. Позиція окупантів знаходиться в покинутому селі, і навколо неї - одні руїни та жодної цілої будівлі.

Волонтер розповів, що ціль допомогли зафіксувати безпілотники.

"Наочний посібник по ефективності використання коптерів для коригування", - йдеться в публікації.

Також Доник додав в пості: "і звичайно ж, це не ми".

Відео: По позиціях бойовиків на Донбасі завдали потужних ударів

У коментарях до відео в мережі відзначають разючу майстерність артилеристів:

"Точність неймовірна. Наче рукою кладуть"

"Ювеліри, нейрохірурги"

"Коли орки воюють в полях - ставлюся до них як до достойного ворога. З ним треба воювати. Як ось у цьому відео. Але як тільки лізуть в житлові квартали, щоб ховатися за мирняк - стають поза законом і правил ведення війни. Дякую "не нам" за ювелірну роботу"

"Ті, що "не причетні" - найкращі!"

Раніше ми писали про те, що на фронті на Донбасі українські військові дали гідну відсіч окупантам у відповідь на обстріл і провокації - в мережі з'явилося відео, зняте з безпілотника.

Також нещодавно в мережі показали цинізм бойовиків "ДНР, які прикриваються від українських військових мирним населенням і обстрілюють наших бійців зі сторони будинків звичайних жителів.

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Автор: Володимир Костирін