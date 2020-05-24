По окупантах на Донбасі завдали потужних ударів: з'явилося відео

Військові на фронті скорегували удари за допомогою безпілотників
У мережі показали відео артилерійських ударів по укріпленнях бойовиків на Донбасі, які не припиняють вести вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення ООС.
Ролик опублікував волонтер Роман Донік на своїй Facebook-сторінці та YouTube-каналі.
На кадрах видно кілька потужних ударів по траншеях та окопах противника. Снаряди б'ють прицільно точно в місця їх розширення. Позиція окупантів знаходиться в покинутому селі, і навколо неї - одні руїни та жодної цілої будівлі.
Волонтер розповів, що ціль допомогли зафіксувати безпілотники.
"Наочний посібник по ефективності використання коптерів для коригування", - йдеться в публікації.
Також Доник додав в пості: "і звичайно ж, це не ми".
Відео: По позиціях бойовиків на Донбасі завдали потужних ударів
У коментарях до відео в мережі відзначають разючу майстерність артилеристів:
Раніше ми писали про те, що на фронті на Донбасі українські військові дали гідну відсіч окупантам у відповідь на обстріл і провокації - в мережі з'явилося відео, зняте з безпілотника.
Також нещодавно в мережі показали цинізм бойовиків "ДНР, які прикриваються від українських військових мирним населенням і обстрілюють наших бійців зі сторони будинків звичайних жителів.
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Автор: Володимир Костирін