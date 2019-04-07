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Прямо посеред селища: в ОРДЛО стріляли у відому журналістку

STYLERВійна    07.04.2019 - 17:07
Прямо посеред селища: в ОРДЛО стріляли у відому журналістку
Волонтер Олена Розвадовська потрапила під обстріл на Донбасі (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Волонтер Олена Розвадовська проїжджала на автомобілі поруч зі снарядом, що вибухнув

Волонтер Олена Розвадовська потрапила під обстріл бойовиків на Донбасі. Окупанти майже влучили у бензобак, але ніхто не постраждав. Відома правозахисниця назвала цей день "другим днем народження", адже снаряд розірвався поруч з машиною. Всі деталі інциденту вона розписала у своєму Facebook.

"Сьогодні мій другий день народження:) Снаряд розірвався поруч з моєю машиною, тому що я пам'ятаю тільки сильний бабах!!!! Зліва, скло, яке розлітається, неймовірно пронизливий писк у вухах, а потім відразу - "газуй, газуй, газуй!!!!!!!" від пасажира збоку.. Нас же Бог зберіг, один з осколків пробив дірочку просто біля бензобака, другий - біля мотора; посипалося моє вікно зліва на мене при цьому у мене жодної подряпини (і справді неймовірно, адже скло було навіть у мене в капюшоні, і в волоссі, і просто всюди, але ні подряпини на обличчі). Ще один застряг в лобовому склі прямо навпроти пасажирського сидіння", - розповідає волонтер.

Прямо посеред селища: в ОРДЛО стріляли у відому журналістку

Волонтер Олена Розвадовська потрапила під обстріл на Донбасі (фото: facebook.com/helena.rozvadovska)

Вона додала, що обстріл стався безпосередньо в центрі селища в Золотому-4 (Батьківщина), куди вона їздила до своєї підопічної сім'ї. Олена повідомила про ситуацію правоохоронцям, але от з спостерігачами "не склалося". Так, вона приїхала в Сєверодонецьку в їх офіс, але її "з порога відправили додому".

"В поліцію заявила, а от з ОБСЄ OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine не склалося. Приїхала в Сєвєродонецьк, в їх офіс, спеціально повідомити про обстрілі цивільних і мене з порога відправили додому: приходьте в понеділок, мовляв, зараз нікого в офісі. Ну да, субота, 5 вечора, я розумію, але ж стріляють не тільки в робочі години... думала, їм буде цікаво:)", – додала Розвадовська.

 

Волонтер Олена Розвадовська потрапила під обстріл на Донбасі (фото: facebook.com/helena.rozvadovska)

Нагадаємо, що раніше бойовики в Луганській області обстріляли членів виборчкому.

Також ми писали, що на Донбасі бойовики обстріляли позиції ВСУ з мінометів.

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