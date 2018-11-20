"Світла пам'ять": в мережі розповіли про смерть бійця АТО

Фото: Свічка (УНІАН)

Захиснику України було всього 47 років

У Київській області помер боєць АТО Володимир Гаркуша, який останні рік боровся з важким онкологічним захворюванням. Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook волонтер Лілія Блохіна.

Вона повідомила, що боєць АТО Володимир Гаркуша помер у лікарні.

"Знову онкологія забрала нашого Захисника! Володя Володимир Гаркуша, вже не з нами! Світла пам'ять!", - написала Лілія Блохіна.

Скріншот поста (facebook.com/liliya.bessonova)

Фото: Володимир Гаркуша (facebook.com/liliya.bessonova)

Володимир Олександрович Гаркуша народився 31 травня 1971 року в Кіровоградській області. Навчався в машинобудівному технікумі. Після строкової служби вирішив залишитися в рядах української армії, в інженерних військах. З 2014 року перебував у зоні АТО, на посаді техніка ремонтного взводу.

У квітні 2017 відчув погіршення самопочуття звернувся до лікарів зі скаргами на болі в області нирок.

"У квітні 2017 почали боліти нирки, звернувся до лікарів, які діагностували лімфому грудної клітки і живота, в основному в паху і селезінці - 4 стадія", - розповіли волонтери, які допомагали Володимира Гаркуші зібрати кошти на лікування та зарубіжні медикаменти.

В останній рік Володимир Гаркуша разом з сім'єю проживав в селі Ольшаниця Київської області і проходив лікування в Київському військовому госпіталі.

Проте, незважаючи на всі зусилля лікарів і зібрані кошти, хвороба здолала воїна АТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Тернопільській області попрощалися з українським військовим, який був жорстоко убитий.

А також розповідали про те, що у Львівській області поховали 23-річного ветерана АТО.

Відео: РБК-Україна