Війна в Україні: екстрасенс розповіла, коли Росія піде з Донбасу

Фото: Український військовий c національним прапором (facebook.com)

Військові дії в зоні ООС незабаром набудуть іншого відтінку, вважає екстрасенс

Російські окупанти підуть з українського Донбасу не раніше, ніж через три роки. При цьому орієнтовно до весни 2020-го бойові дії на Сході змінять характер на більш "спокійний". Такий розвиток подій на фронті бачить відома екстрасенс Анна Єфремова.

За її словами, загострення поступово сходитиме нанівець завдяки жінці-політику. При цьому володарка рідкісного дару емпата зазначила, що не знає, з якої країни вона буде.

Також Єфремова рекомендує бути вкрай обережними в переговорах з міжнародними партнерами.

Учасниця проекту "Битва Екстрасенсів" заявляє, що перед Україною постане вибір - з'явиться пропозиція отримати щось нове.

Фото: український військовий на Донбасі (Влад Красінський, РБК-Україна)

У той же час вона наголосила, що амбітна пропозиція не викличе захвату у значної частини громадськості. Вирішувати, що робити і в якому напрямку рухатися будемо ми самі, а "якщо домовлятися, то тільки на наших умовах".

Крім того, Україні потрібні великі фінансові кошти для завершення війни на Донбасі.

Екстрасенс заявила, що повернути окуповані території за три роки в українців є "величезні шанси" і доля Україні благоволить, а для досягнення мети "просто потрібно згрупуватися".

Розслаблятися екстрасенс вважає верхом нерозсудливості, бо у 2019-му і 2020-му роках "буде не солодко". Але якщо нам вдасться відкинути відчай і втому, українці неодмінно зможуть домогтися успішних результатів.

Відео: YouTube / Анна Єфремова

Як повідомлялося раніше, нещодавно журналіст зібрав снапшоти оновлених Google-карт з місць, де йшли важкі запеклі бої на Донбасі і показав у мережі, в якому стані зараз перебуває територія недавніх бойових дій.

Також ми писали про те, що відомий волонтер і офіцер ЗСУ Мирослав Гай назвав видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО частиною системної політики Кремля по знищенню України. Він наголосив, що зараз Україна стоїть перед найбільшим викликом збереження державності з моменту 2014-го року.