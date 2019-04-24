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До війни працював вчителем: на Донбасі загинув боєць "Айдара" (фото)

STYLERВійна    24.04.2019 - 12:11
До війни працював вчителем: на Донбасі загинув боєць "Айдара" (фото)
На Донбасі загинув військовий ЗСУ Юрій Коновод (Колаж: РБК-Україна)

Юрій Коновод пішов на війну добровольцем

На Донбасі 23 квітня під час обстрілів загинув боєць "Айдара", молодший сержант 53-ї ОМБр, 55-річний Юрій Миколайович Коновод. Він отримав смертельне поранення під час обстрілів в зоні проведення ООС. Про загибель українського героя у Facebook повідомив його колишній учень Максим Щетинін.

Юрій Коновод народився 1964 року в селі Ланна Карловського району Полтавської області. Він пройшов Афганістан і повернувся додому живим, щоб згодом віддати життя за Україну.

До війни на Донбасі Юрій Миколайович викладав Історію України та Всесвітню історію. А після того, як почалася війна, пішов на фронт добровольцем.

До війни працював вчителем: на Донбасі загинув боєць &quot;Айдара&quot; (фото)

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Юрій Коновод (фото: соцмережі)

"Дуже цікаво було слухати, як він воював в Афганістані. Але, саме найголовніше, що мені запам’яталося, це те, що в 2014 році на звичайному уроці, де він нам розказував про війну, а тоді вже починалися заворушки на "Майдані" у Києві, він сказав: "Якщо почнеться війна, то я піду відразу же, без роздумів". І тоді я зрозумів, хто такий патріот України… Адже він і дійсно відправився на війну в АТО аби захистити свою землю, свою країну, людей", - пише його учень Максим Щетинін.

 

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Юрій Коновод (фото: соцмережі)

Користувачі мережі висловлюють в коментарях жалобу за втратою сина України:

  • "Вічна пам'ять. Земля йому пухом. Хороша була людина";
  • "Один з найкращих був. Вічна пам'ять";
  • "Слава Герою... Хай з Богом спочиває!"
  • "Світла пам'ять Юрі, моєму однокласнику, чудовій людині, справжньому патріоту. Слава Герою. Висловлюю співчуття рідним";
  • "Царство небесне! Як не вистачає українській школі таких вчителів! Вічна пам’ять!"

Нагадаємо, на Донбасі, в ніч з 21 на 22 квітня загинув український воїн, навідник-оператор 5-ї роти, 54-ї окремої механізованої бригади, 21-річний Олександр Олегович Цапенко.

До речі, 23 квітня військові ЗСУ у відповідь на обстріл російських терористичних бандформувань завдали точні прицільні постріли по ворожих кулеметних точках і ліквідували їх.

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