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Журналіст звинуватила Зеленського у неадекватності

STYLERВибори 2019    06.04.2019 - 18:52
Журналіст звинуватила Зеленського у неадекватності
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський ризикує вляпатися в черговий скандал

Перед дебатами Зеленського і Порошенка журналіст ЕспресоТВ Тетяна Шустрова звинуватила Володимира Олександровича у неадекватності. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Звісно, це вже не повинно нікого дивувати, але головне "нове обличчя" країни ризикує вляпатися у черговий скандал. Переглянувши уважно відео, де Володимир Зеленський на 50 камер коментує свій похід у лабораторію, звернула увагу, як ще не отримавши владу, він уже приохотився до публічної демонстрації своєї сили. Тільки ж йдеться не про лідерські якості, а про буквальні погрози у стилі путінського "мочіть в сортірє", - пояснила Шустрова.

Вона звернула увагу на те, що після брифінгу, Зеленський натякав журналістам на те, що їх можуть побити.

"В оточенні ватаги охоронців, закінчивши брифінг, Зеленський намагається дременути від журналістів з епічною фразою: "Я не хочу, щоб вас били". Вочевидь, натякаючи на міцні кулаки своєї свити. Що це було взагалі?" - запитала Шустрова.

За її словами, випадки погроз з боку Зеленського трапляються не вперше.

"І це ж далеко не перший випадок неадекватного ставлення до журналістів з боку Зеленського. Бо всі пам’ятають та його хамське спілкування з "Радіо Свобода", де він "нікому нічим не зобов’язаний", і останній сезон "Слуги народу", що по суті є залякуванням всіх українців, якщо раптом вони не виберуть "Голобородька", - вважає вона.

Журналістка зауважила, що українці, які віддали голос за Зеленського не думали, що голосують за погрози та образи.

"Можливо кандидат взяв собі за приклад Януковича, тоді краще йому вже зараз купувати квитки на Ростов. І чому після усіх цих проколів Зеленський дозволяє собі "говорити від імені 30% українців"? Невже всі вони голосували за погрози, образи і цензуру?" - наголосила журналіст.

Журналіст звинуватила Зеленського у неадекватностіСкріншот: (facebook.com/tetiana.shustrova)

Нагадаємо, що раніше у штабі Зеленського пообіцяли, що він представить свою команду до дебатів.

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