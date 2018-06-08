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70 ℃: Супрун попередила батьків про небезпеку літніх подорожей для дітей

STYLERКраса і здоров'я        08.06.2018 - 15:33
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Вона закликала не залишати дітей в зачиненому авто під палючим сонцем

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала батькам, що небезпечно залишати дітей в зачиненому авто під палючим сонцем. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"70 ℃. До такої температури нагрівається панель автомобіля на сонці у звичайний спекотний день протягом однієї години", - повідомила Супрун.

В. о. міністра розповіла, що за результатами дослідження Університету Аризони (США), в таких умовах однієї години вистачить, щоб дитина постраждала від теплової травми, якщо вона залишиться в зачиненому автомобілі. Якщо авто буде у затінку, то цей час збільшується до 2-х годин. За різних умов, ступінь перегрівання може навіть стати смертельно небезпечною.

"Вік, вага, наявні проблеми зі здоров’ям та інші фактори, включаючи одяг та рівень гідратації, впливають на швидкість отримання теплової травми", - зазначила Уляна.

За її словами, діти, в порівнянні з дорослими, особливо чутливо реагують на зміни температури. Проте часто вони не відчувають перепадів, не можуть вчасно сказати, що їм спекотно. Перебуваючи в тих самих умовах, що і дорослі, діти перегріваються набагато швидше.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Тому будьте уважні! Ніколи не залишайте дітей в машині без нагляду дорослих протягом будь-якого часу. Навіть якщо ви уважні та люблячі батьки, психологи попереджають, що в рутинних справах, ви можете забувати про дуже важливі речі. І це може статись з кожним.

Якщо плануєте подорож з дітьми автомобілем в спекотний період, беріть достатню кількість води для пиття та навіть обтирання, частіше зупиняйтесь, одягайте дитину в легкий одяг та слідкуйте за температурою в салоні авто", - закликає Супрун.

Також Уляна додала, що ці поради також стосуються і домашніх улюбленців.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Теги: Уляна Супрун
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