Дієтологи пояснили, чому потрібно їсти гречку: топ-6 причин

Названі корисні властивості крупи

Дієтологи рекомендують регулярно вживати гречку. Експерти пояснили, чому так корисна ця крупа. Названі шість причин, чому потрібно їсти гречку, передає "24 канал".

1. У гречки унікальний склад – велика кількість білків і вітамінів. У ній міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. Крім того в складі цієї крупи присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо.

2. Незважаючи на досить високу калорійність (313 кілокалорій на 100 грамів продукту), гречка відноситься до так званих "повільних" вуглеводів, а також вона містить велику кількість клітковини, внаслідок чого гречка насичує організм енергією на тривалий час.

3. Завдяки полінасиченим жирам, гречка знижує рівень холестерину. Також вона допомагає прискорити метаболізм.

4. Гречка містить рутин, який відповідає за засвоєння вітаміну С в організмі. А вітамін С впливає на стан нашої шкіри і здоров'я організму в цілому.

5. Гречка дуже корисна для вагітних. Фолієва кислота і залізо, якими багата ця крупа, сприяють повноцінному розвитку дитини в утробі матері.

6. Навесні гречана каша цінна завдяки вітаміну В9. По-перше, він підвищує імунітет людини, а по-друге, зміцнює волосся і нігті, а також покращує колір обличчя.

Гречка буде корисна вегетаріанцям, оскільки за змістом білка вона може позмагатися хіба що з грибами.

Тим, хто страждає на цукровий діабет, не слід вживати велику кількість гречаної крупи, оскільки крохмаль сприяє підвищенню цукру в крові.

До речі, фитнес-тренер Аніта Луценко дала корисні поради.