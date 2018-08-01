Фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася швидким і корисним рецептом бананового морозива

Рецепт фітнес-тренера і дієтолога складається всього з трьох пунктів
Популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко побалувала своїх instagram-підписників новим корисним рецептом. І головне — швидким. Так, Аніта по пунктах розписала, як приготувати в домашніх умовах смачний і легкий десерт — незвичайне бананове морозиво. При цьому наголошується, що новий рецепт був розроблений дієтологом.
Відзначимо, що в коментарі STYLER дієтолог Оксана Скиталінська пояснила, чому не слід відмовлятися від бананів, адже вони містять цінний компонент — клітковину. Більш того, у поєднанні з іншими фруктами вживання бананів може покрити добову потребу в глюкозі.
Аніта Луценко розповіла, як швидко приготувати незвичайний десерт з банана (фото: instagram.com/anitasporty)
Для приготування бананового морозива вам знадобляться наступні інгредієнти:
Етапи приготування:
"Виставляйте, як у вас вийшло, з тегом #анита_мороженное. Ну і звичайно фантазія вам на допомогу", - закликає Аніта Луценко.
До речі, до цього Луценка поділилася рецептом "для ледачих". Так, фітнес-тренер покроково розповіла, як приготувати корисний сочевичний суп. Цікаво, що цей суп підійде тим, хто худне, так і тим, хто не любить "заморочуватися" дієтами і морити себе голодом.
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