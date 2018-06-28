Як не набрати зайву вагу під час відпустки: поради відомого дієтолога

Світлана Фус розповіла про те, як правильно їсти влітку

Український дієтолог Світлана Фус розповіла про те, як правильно побудувати своє харчування в літню пору, щоб уникнути набору зайвої ваги і проблем зі здоров'ям. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Під час відпустки ми змінюємо не тільки ритм життя, але і звички в їжі. Часто ми не відмовляємо собі в черговій порції морозива, холодного пива або сосисок на грилі - в кінці кінців, "я у відпустці", - пише Світлана.

Фото: Світлана Фус (facebook.com/svetlanafus)

Але дієтолог переконує, що так думати і робити неправильно. Для того, щоб уникнути багатьох проблем вона радить пити багато води.

"Під час літньої спеки наше тіло потребує більше води, тому пам'ятайте про те, що її треба пити. Але не у вигляді солодких газованих напоїв, пакетованих соків чи холодного чаю з пляшок...Найкращим вибором буде середньо-мінералізована вода, яка не тільки втамує вашу спрагу, але й додасть мінерали, яку у жару ми втрачаємо з потом", - розповіла експерт.

До того ж, Світлана радить уникати калорійних закусок по типу чіпсів або різних солодощів. Краще замінити їх на овочі, які додадуть вітаміни і мінерали, здатні захистити від шкідливого впливу сонячних променів. А якщо немає часу на приготування їжі, можна вибрати здорову їжу з фаст-фудів. Наприклад, роли з овочами, сендвічі або просто овочевий салат з сиром і хлібом.

Також дієтолог додала, що слід дотримуватися режиму прийому їжі навіть, якщо на відпочинку ви звикли прокидатися пізніше, ніж зазвичай.

До всього іншого, експерт порадила дотримуватися активного способу життя. "Відпочинок - це можливість більше ходити пішки, більше рухатися. А значить, і витрачати більше енергіі", - сказала Світлана.

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