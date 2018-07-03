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Відомий дієтолог розкрила секрети правильного вживання сезонних ягід

STYLERКраса і здоров'я        03.07.2018 - 04:04
Ілюстративне фото (pixabay.com/PublicDomainPictures)
Ілюстративне фото (pixabay.com/PublicDomainPictures)

Світлана Фус розповіла про корисні властивості ягід

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла про те, як правильно вживати сезонні ягоди і про їх корисні властивості на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Триває літній сезон ягід, фруктів і овочів. Саме вони повинні становити основу вашого раціону", - написала Світлана.

Вона нагадала, що людина повинна з'їдати приблизно 500 грам овочів та 300 г фруктів і ягід.

Дієтолог також звернула увагу на ті ягоди, сезон яких уже настав.

"Суниця. Покращує процес травлення, позитивно впливає на кровообіг, стан судин і шкіри. У ній містяться речовини, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості", - повідомила експерт. Вона порадила включити в харчування 50-100 грам суниці і тоді ви зможете збагатити раціон аскорбінової і фолієвої кислоти, бета-каротином, калієм, кальцієм і залізом.

Ілюстративне фото (pixabay.com/congerdesign)

Дієтолог помітила, що корисні не тільки ягоди суниці, але й листя, оскільки вони застосовуються при лікуванні багатьох захворювань.

"Порічка (червона і біла смородина). Корисні властивості через наявність провітаміну А, необхідного для кісток і хорошого зору, здорового стану волосся, шкіри та імунної системи. Це антиоксидант, який діє проти старіння і відповідає за ріст нових клітин. Інакше кажучи, щоденне вживання кисло-солодких ягід продовжує нашу молодість!" - написала Світлана.

Ілюстративне фото (pixabay.com/klimkin)

Також вона розповіла, що смородина має унікальну речовину оксикумарин, яке позитивно впливає на згортання крові, а також має багато заліза, калію і йоду. "А завдяки великому вмісту пектину рівень цукру і холестерину в крові краще контролюється", - розповіла дієтолог.

Світлана зазначила, що калорійність суниці та смородини приблизно однакова: 35-38 ккал на 100 грам.

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Теги: здоровое питание, правильное питание, диетолог
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