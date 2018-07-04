Відомий дієтолог розповіла про користь і шкоду клітковини

Світлана Фус поділилася корисною інформацією про місткість клітковини в різних продуктах
Відомий український дієтолог Світлана Фус опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, де розповіла про те, як правильно вживати продукти з клітковиною і чим вона корисна.
"Клітковина в овочах, фруктах, хлібі грубого помелу – це все вуглеводи. Клітковина не засвоюється організмом, але є необхідною вуглеводною їжею для мікрофлори кишечника", - повідомила експерт.
Для того, щоб кишечник нормально функціонував, щодня необхідно з'їдати близько 20-25 грамів клітковини. Тому, як розповіла дієтолог, некрохмалисті свіжі овочі зобов'язані бути присутніми в раціоні.
Також Світлана привела в приклад деякі дані про те, скільки клітковини міститься в певних продуктах.
"В 100 грамах білокачанної капусти міститься 2 грами клітковини, в 100 грамах цільнозерновоъ крупи (овес, гречка) - 10-15 грам, в помідорах - 1,4 грам, в огірках менше одного грама, в зеленому горошку - 5,5 грам", - написала дієтолог.
І повідомила, що перебір з клітковиною може викликати метеоризм.
"Пам'ятайте, що все добре в міру!" – додала Світлана.
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