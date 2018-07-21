Як визначити симптоми цукрового діабету у дітей

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Найбільш частим симптомом цукрового діабету вважається часте виведення рідини з організму

Цукровий діабет, як у дорослих, так і у дітей є складним хронічним невиліковним захворюванням. Для швидкого виявлення і найбільш комфортного перебігу хвороби необхідно знати симптоми, за якими можна виявити наявність захворювання і звернутися до лікаря. Styler зібрав інформацію про перші симптоми цукрового діабету та профілактику захворювання.

Найчастіше діабет у дітей виявляється в момент, коли дитині необхідна лікарська допомога. Причиною тому є відсутність знанб про основнісимптоми і ознаки хронічної хвороби.

Цукровий діабет відноситься до групи ендокринних захворювань, а саме до дефіциту інсуліну, який виробляється підшлунковою залозою. Інсулін необхідний організму для розщеплення сахарози, яка потрапляє з підсолодженими продуктами в шлунок. Високий рівень цукру в свою чергу сприяє розвитку багатьох інших ендокринних захворювань — ожиріння, полікістоз яєчників, діабетична гангрена, нефропатія, ретинопатія, трофічні виразки, гіпоглікемія, кетоацидоз. Діабет може призводити до розвитку ракових пухлин.

Основна ознака, яка з'являється на початку цукрового діабету у дітей — часте сечовипускання і сильна спрага. У такому випадку потрібно перевірити рівень цукру в крові. Співробітники клінічних лабораторій на поточний момент здатні виявити діабет в будь-якому віці, навіть у новонароджених. В основному це захворювання діагностують у період з 3 до 14 років. В середньому від появи перших симптомів до настання критичного стану, в якому найчастіше дитина і надходить в лікарні, де в подальшому ставлять діагноз, проходить близько 4 тижнів.

Після клінічної допомоги лікар виписує ін'єкції гормону підшлункової залози. Для нормального перебігу захворювання та полегшення симптоматики лікарі призначають низковуглеводну дієту, рекомендують замінити цукровмісні продукти на фруктозу. На рівень цукру в крові також впливає фізична активність хворого, тому лікарі радять якомога частіше бувати на свіжому повітрі, займатися атлетикою і спортивними іграми.

Для профілактики захворювання лікарі нерідко вдаються до призначення препаратів на основі метформіну. Це засіб блокує потраплянню глюкози в кров, а також знижує наявну сахарозу. Метформін – єдиний компонент визнаний безпечним для профілактики і лікування діабету 2-го типу.

Важливо пам'ятати, що цукровий діабет — захворювання, що вимагає постійних консультацій та обстежень.

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