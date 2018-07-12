Шоколад не порожня надмірність: відомий дієтолог розповіла, як правильно вживати шоколад

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Світлана Фус розповіла про користь і шкоду шоколаду

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла про те, як правильно вживати шоколад і чим він може бути корисний. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Як відомо, якість шоколаду визначається тим, який відсоток какао в ньому знаходиться. Чим вище відсоток, тим краще якість шоколаду, тим він корисніший для здоров'я. В простому шоколаді 28% какао, у високоякісному – від 70% до 90%. В шоколад додають цукор, але чим більше міститься какао, тим менше цукру, тому шоколад стає гіркуватий на смак", - написала у публікації Світлана.

Вона розповіла, що какао-боби, з яких виготовляється якісний шоколад – лідери за змістом проантоцианідинів. Вони необхідні для підтримки структури шкіри, тобто, для її краси і пружності.

Гіркий шоколад з високим вмістом природних проантоцианідинів сприяє нейтралізації вільних радикалів. Це уповільнює процеси старіння в організмі. А ще антиоксидантна дія бобів в 20 разів вище, ніж у вітаміна С.

"Кофеїн і теобромін какао-бобів мають стимулюючу дію на серцево-судинну і нервову систему, позитивно впливають на когнітивні (пізнавальні) функції. Какао захищає шкіру від УФ-випромінювання. В косметології застосовують різні шоколадні процедури", - розповіла дієтолог.

Також експерт повідомила, що в шоколаді містяться різні корисні речовини, такі як залізо, кальцій, магній, мідь, що теж позитивно впливає на здоров'я.

"Але шоколад досить калорійний продукт. У 100 г чорного шоколаду – 539 ккал, а молочного шоколаду – 554 ккал. Це вагомий аргумент для тих, хто має зайву вагу тіла або контролює вагу. Оптимальна кількість вживання гіркого шоколаду для дорослої людини становить приблизно 20 г, тобто 1-2/10 плитки шоколаду в добу", - сказала Світлана.

Також вона порекомендувала вживати цей продукт без добавок, оскільки будь-яка добавка додає і більше калорій.

"Як бачите, шоколад має багато переваг тоді, коли ми вибираємо хорошої якості і вживаємо в невеликій кількості. Це суттєво не вплине на калорійність раціону і забезпечить організм необхідними речовинами. Не варто вважати шоколад порожньою надмірністю. Обирайте мудро", - додала дієтолог.

Нагадаємо, експерти розповіли, як правильно вживати овочі і фрукти.

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